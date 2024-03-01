陳漢娜啜爆盧鎮業 廖子妤霸氣回應：你問佢睇我嗰啲情慾戲有咩感受？

韓劇女神金裕貞再度來港，獲品牌邀請出席今日在金鐘太古廣場的公開活動，同場還有王智騫(Martin)、張蔓莎(Sabrina)、許月湘、陳漢娜(Hanna)、廖子妤(Fish)及其男友盧鎮業(小野)，場面熱鬧。 Hanna與Fish在活動上一同受訪，二人均坦承愛買靚衫，問到風格方面，Fish就答：「我冇分，同我做戲角色一樣，因為我覺得我又鍾意着男裝、又鍾意可愛嘅嘢啦，我個人好貪心，啲風格好唔穩定，我覺得這呢個世界上有咁多靚衫要着晒佢！」Fish自爆家中衣櫃已迫爆，更被男友投訴，自言會盡量克制自己，又透露小野也會穿她買的男裝衫着，

睇《年少日記》喊到黐咗線 Hanna剛結束倫敦之行寓工作於叉電，她透男友亦同行，故沒有艷遇。Fish早前也到峇里探望於當地工作的父親，由於一家人長時間分隔香港、豐峇里及馬來西亞，故今次難得團聚，不過男友卻未有同行。再談到小野憑《年少日記》角逐金像獎最佳男主角，被問到有否以過來人身份來心理輔導男友？Fish表示：「我都失望咗好幾次啦！有就開心，冇就再接再厲囉。」頒獎禮當日，Fish與小野不會一同行紅地毯，只會跟自己參與電影的拍檔一同行紅毯，希望日後有機會合作。至於身旁的Hanna跟小野在《年少日記》有火辣親熱戲，問到有否呷醋？Fish搞笑答：「你問佢睇我嗰啲情慾戲有咩感受囉？我哋做演員，當你代入咁個角色唔會就是係嗰個人，所以睇嘅時候，我覺得佢哋就係嗰個世界入面嘅兩夫妻，角色同埋故事我都好投入，我覺得是非常之好睇，因為部戲我喊到黐咗線。」Hanna就指Fish與小野都是認識多時的朋友，所以不覺尷尬。