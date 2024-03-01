陳瑞輝與陳卓賢原來係「隱性CP」 Frankie要學習Ian做行動派(有片)

Frankie自言與Oscar都很多共通的想法，「如果由佢擔任MV導演，可以將《皮思苦》的精髓放進MV，所以我就邀請佢執導，並採取絕對嘅信任。」Oscar就以虛幻場景，來比喻Frankie的個性。Frankie直言，「Oscar起初同我講個Idea，係將鏡頭入面睇到以為係真嘅嘢，再Show清楚俾大家睇嘅時候，原來係假㗎！聽完覺得好得意，但又覺得好難實現到，不過Oscar將想法實現晒，例如我身上用紙造嘅白色西裝，仲有燈同電話蛋糕，真係冇諗過全部嘢都咁像真！唔知大家睇MV，發唔發掘到邊啲係真，邊啲係假呢？」

與陳卓賢啱channel Frankie特別談及與陳卓賢Ian早前在MIRROR演唱會一同擔任其中一晚的彩蛋，觀眾見二人拖手合唱，尖叫聲震耳欲聾，Frankie戴了耳機也清楚聽得見。正當大家以為這是罕見的CP，但其實Frankie與Ian份屬好友，Frankie道：「我同Ian最夾係lay Back嘅態度，譬如對於一件事嘅感受，Alton、AK會即時表態，但我同Ian都係唔會即刻分享感受嘅人，會諗過度過先講出口，而Ian係會附帶行動力，諗完會出聲表達想法，而我就會唔講出口居多，但其實我哋好多嘢都有相同嘅想法。」Frankie笑言，往後日子除了要以最自然、最真的一面，面對鏡粉、皮寶寶，面對大眾外，同時亦會像Ian一樣亦要添加一份行動力，讓大家更了解陳瑞輝是怎樣的一個人。

自覺不是團欺對象 作為MIRROR的成員，Frankie參與團綜時，總予人是團欺的對象，但Frankie道：「我又唔覺得係團欺嘅，大家都睇得好開心，我又嘗試去enjoy落去，感覺都OK喎，先會有咁嘅形象出現。以前嘅我未必係咁，但久而久之，鏡頭以外，我都變成係咁喇！呢啲係自己不知不覺嘅轉變，但其實我係比較單純、直接、慢兩拍嘅人。」