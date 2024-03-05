陳蕾演唱會｜因「多謝陳蕾」四個字淚崩 心痛多人靠《念》得生存力量

陳蕾一連4場的紅館處女個唱《念》，今晚(5日)舉行尾場，不少圈中好友都捧場，包括「機友」岑寧兒、陳詠謙、MC張天賦、周柏豪、ERROR的肥仔梁業(Fatboy)、ToNick、鄧小巧、小塵埃、張蔓莎、Eddy@Zpecial、森美及謝茜嘉等。

演唱會於8時35分展開，跟以往3場一樣，身穿恍似染血服飾的陳蕾，以《我想和你好好的》打頭陣，之後演繹《荒島之幻象》、《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》。

全場大唱「繼續下流」 當陳蕾唱出《妖治時代》時，巨型鬼怪裝置在台上出現，不少觀眾開始情緒高漲。其後演繹《以正義之名》，更全場觀眾起立。輪到之後的《下流社會》，陳蕾向台下遞咪，觀眾隨即接力大唱「繼續下流、繼續下流」，全場high爆。而進入《熒光》環節時，觀眾亮起手機燈隨節拍揮動，現場一片燈海，場面壯觀。

身體力行支 《造星V》囝囝： 節目是一時，友誼是一世 當陳蕾唱《伸縮自如的愛》時，請《全民造星V》學員ROVER的陳鎮亨(亨仔)和卓金樂(Kim)、符紀男(Tiger Fu)和退賽後久未露面的魏念恩(Nathan)以band形式伴奏，陳蕾大爆亨仔今日是壽星仔，笑指她生日彈keybroad特別正。唱畢歌曲後，陳蕾享受全場逾20秒的歡呼聲，並自爆：「第一晚上紅館已經要罰錢，罰晒喺講嘢度」，接著她多謝4子連續4晚擔任嘉賓，她表示「節目是一時，友誼是一世」，要身體力行支持學員。縱使及後有網民批評，不應請來早前是非纏身的Nathan，但陳蕾仍然堅持。 陳蕾遠望觀眾席，表示看到從廣州來睇show的爸爸向她揮手say hi，接著又表示要特別多謝一班中學同學來睇show，其中一位剛剛去完廁所回來，「飛十幾個鐘返嚟睇我騷，竟然去咗廁所！」她感激對方特地從美國回港支持，又自爆讀中學時零用錢不多，全靠這位同學借遊戲機「NDS」給她，讓她練成打機絕技。她特別提到在歌單中應導演要求唱一首在迷失時聽的歌，她笑指迷失時通常聽自己的作品，但最後選唱了台灣歌手廖文強的《其實沒那麼寂寞》，「2014年、2015年都十分迷惘，希望將迷惘時陪伴我嘅歌送畀你哋。」