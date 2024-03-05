陳蕾演唱會｜挑戰王菲唱《夢中人》捱轟 周啟生︰彈結他甩皮甩骨

陳蕾一連四場《念》紅館個唱今日(5日)踏入最後一場，今次演唱會她請來《全民造星V》的學員亨仔(陳鎮亨)、Nathan(魏念恩)、Kim(卓金樂)及Tiger Foo合體夾Band，演繹現場版《伸縮自如的愛》。陳蕾請Nathan打鼓，令不少網民大為驚訝，而她在個唱上自彈自唱王菲的《夢中人》，更因為表現欠佳，遭網民連日來洗版批評。 陳蕾今次請來Nathan演出，有人認為作為導師的她想藉此給予對方鼓勵，但亦有人認為她的做法，沒想過網民及死者家屬的感受。

周啟生︰ 嚇咗我一跳 不過，最引來大家討論，莫過於她演繹的《夢中人》，有網民認為陳蕾的唱腔較王菲的演繹用力，「好地地一首歌比佢搞到咁」、「真係好X難聽」、「幾難聽，尤其中間la嗰part」。一向敢言的音樂人周啟生，亦就陳蕾的演出寫下評語，他說︰「之前曾經聽過一兩隻佢嘅歌，聽唱片製作又真係幾好聽！音樂，歌詞，唱歌都係合格嘅！但係聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳，彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。」 自認好OUT 周啟生表示開騷本身是可喜可賀的事，他「冇心將佢攞嚟評頭品足」，於是問網民如何評價。有人留言表示曾在網上評論過陳蕾「本身聲底唔係咁厚，所以假音同高音真係失色咗」，但遭人批評他不懂欣賞，周啟生就回應表示自己「out到無極！」亦有人指陳蕾是當今比較好的歌手，他就回應說︰「你鍾意佢係可以，但係夾硬俾藉口原諒佢，對樂壇嘅興衰冇幫助！」