陳蕾演唱會｜瞓棺材帶出「向死而生」主題 陳蕾感激人生低潮 請《造星V》囝囝做嘉賓

陳蕾(Panther)出道15年終於首踏紅館舉行個人演唱會，一連四場的《念》演唱會昨晚(2日)開鑼，一頭銀髮的陳蕾戴著白色如婚紗的頭飾坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱掀序幕，帶觀眾經歷一場「向死而生」的旅程，歷過死亡、熬過困惑迷惘後，抓住一念，好好生活。陳蕾請來《全民造星V》囝囝陳鎮亨(亨仔)、卓金樂(Kim)、Tiger(符紀男)和退賽後久未露面的Nathan(魏念恩)擔任嘉賓。在encore時段，陳蕾自彈自唱昔日busking經常選唱的王菲作品《夢中人》，她坦言諗過放棄音樂，但感激人生每個低潮。

死惑念生 演唱會以「向死而生」為主題，分成「死、惑、念、生」及「能屈能伸」五個部分。唱畢《我想和你好好的》後，陳蕾爬到鋼琴上高高站著除去頭紗，配合假槍聲的音效，中槍滿身鮮血，畫面一轉，她穿著染血長裙躺在琴上的棺材內，以沾污血雙手拿著咪高峰唱出《荒島之幻象》，接著陳蕾在巨型鬼怪裝置的舞台背景下，唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》，完結「死」部分。 隨著台上的敲鐘聲和中樂嗩吶聲，演唱會進入第二部分「惑」，同門師妹張蔓姿現身台中為陳蕾鋼琴伴奏，此時，換上黑色低胸裙的陳蕾，若隱若現非常性感。張蔓姿一句：「你快樂嗎？」引領大家進入陳蕾的內心世界，同時大螢幕出現滿滿疑惑、困惑的字句，陳蕾站在彷如受盡雨水擊打的鏡子前唱出《當我迷失時聽著的歌》；而當經過雨水洗禮後，內心回復平靜，她便拿起「多年戰友」木結他自彈自唱《其實沒那麼寂寞》。第三部分「念」舞台上由多位雜技表演者的精彩演出延伸，換上綠色連身裙、披著黑色長袍的陳蕾，在離地面4米半高的升降台獻唱《神的不在場證明》和《熒光》，觀眾亮起手上螢光燈及電話燈，營造一片燈海，場面感動。

《造星V》Nathan現身 走出光明，陳蕾在第四部分的「生」，先後換上紅白格仔裙及白色吊帶短裙，充滿少女味的她將現場變成嘉年華，其中唱《娛樂人生》時，16位小提琴手、4位大提琴手，再結合現場樂隊一同演出，帶給觀眾極佳視、聽享受。至於唱到《Run Away》、《青年危機》、《窮人的薔薇》、《世界與你無關》和《相信一切是最好的安排》等寄語好好生活的歌曲。陳蕾帶領觀眾舉手揮動，余香凝、廖子妤和梁祖堯也被感染一起瘋狂。 最後部分「能屈能伸」，陳蕾換上她最愛的針織民族風服飾，大騷玉背。當唱《伸縮自如的愛》時，4位曾參與MV演出的《造星V》囝囝以樂隊形式現身，亨仔彈琴、Kim彈bass、Tiger彈結他，自退出10強比賽久未露面的Nathan打鼓，5人默契十足，全場報至熱烈掌聲。唱畢此歌後，陳蕾終於開口說話，她笑言被導演禁止說話，因為破壞氣質。 接著她多謝四子，笑言好陰功，四子仍沒太多表演經驗就突然踩上紅館舞台，「我剛才出場彈第一首歌《我想和你好好的》都手震，他們真係特登練，我真係有點感動。」接著她分享頭場演出的感受，整晚演出如心流狀態，好享受每個時刻，「瑕疵一定有，但我會擁抱所有瑕疵，人性嘛！」繼而她唱出為Jer(柳應廷)作曲的《JM單身9》，為觀眾帶來全新編曲的版本。