陳蕾演唱會｜首踏紅館高呼「第一場Good Show！」　鄧麗欣洪嘉豪等現身支持

出道14年的陳蕾（Panther），終於首踏紅館舉行一連四場《念》演唱會。演唱會一開始陳蕾已經把《念》推上高潮，一頭銀髮、戴著白色如婚紗頭飾的陳蕾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱揭開序幕，觀眾心神完全給她的歌聲震懾，嘩嘩聲、掌聲、叫喊聲響徹紅館。

出現大型鬼怪裝置

《我想和你好好的》後，陳蕾爬到鋼琴上高高站着除去頭紗，告訴大家人生就像《荒島之幻像》，畫面一轉爆炸聲響起，她連人帶血躺在琴上唱歌，影像把歌詞活生生呈現到觀眾面前，失血中的傷口，沾污了血拿著咪高峰的雙手，讓歌迷嘆為觀止，尖叫聲雷動。