陳鎮亨@ROVER拍MV超高速跑到喘氣 柯煒林化身患病球員演繹秒速八公里精神

由《全民造星V》四子卓金樂(Kim)、陳鎮亨(亨仔)、雷濠權(Jason)及王希晉(希晉)組成的樂隊ROVER，於上月29日正式出道，經歷半年合力寫歌、錄音、討論，到首支派台歌《秒速八公里》MV亦已上架，隊長Kim說：「由我哋參加《造星》、組band到見到MV出街，好夢幻，好難忘。」

4個主音 全賴Edward Chan分配 組band不能沒自己作品，是四子的共同理念，ROVER出道作《秒速八公里》當然是由4子合力作曲，他們坦言花了很長時間去摸索屬於ROVER的風格，幸有監製Edward Chan、Cousin Fung及Ariel全力協助，鼓手Jason說：「好多謝Edward，因為我哋4個都係主音，好難去分配每一個vocal，所以我哋每個其實係唱晒成首歌，Edward再聽吓每個人啱唱邊part，非常多謝Edward，都好多謝Cousin去幫我哋錄vocal，亦都好多謝Ariel幫我哋更豐富個編曲，將我哋嘅想法呈現出嚟，」

熱血新歌表明追夢的決心 新歌代表著ROVER的熱血和追夢的決心，由林寶與4子溝通後填寫歌詞，由4子一齊唱的最後4句「幾多的勸告和煩惱，世上沒人可阻得到，航道裡來日見而大志不衰老。」，正代表他們的追夢心聲。Kim說：「歌名都好有意義，多謝填詞人林寶建議，《秒速八公里》好代表到呢一刻嘅我哋，決定咗追夢，就好似太空人衝破大氣層一樣，要秒速前行不可以減速或者後退，目標明確清晰奔向夢想飛向太空。」