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娛樂
2024-03-01 21:47:00

黃貫中推新歌《一夥》 預埋亡友大飛打鼓

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黃貫中集合兄弟助完成亡友「大飛」的行善遺願。

黃貫中集合兄弟助完成亡友「大飛」的行善遺願。

LMF成員陳匡榮(大飛)去年因病突然離世，消息震驚音樂圈，為紀念亡友，黃貫中(Paul)為大飛創作了一首新曲《一夥》，並找來大飛生前好友鄭中基、何超儀、鄧建明及LMF成員:陳偉雄( 阿肥)、麥文威(老占)、梁偉庭(阿庭)、梁永傑(阿傑)及陳廣仁(MC)一起灌錄歌曲，而歌曲的打鼓部份，更由C.Y. Kong把大飛的錄音作品剪輯而成，令大飛在這首歌亦參與其中，成為大家 的「一夥」。 

新曲《一夥》MV於今天(1)PaulYouTube頻道首播，Paul表示大飛生前有個心願，希望LMF舉辦一場慈善演唱會，並將所有收益撥捐拯救貓狗的慈善組織，為延續大飛的心願，今次歌曲會印製3000CD於本月1617日作慈善義賣而義賣收益將不扣除成本，全數撥捐香港拯救貓狗協會、SAA保護遺棄動物協會及毛守救援等三個 機構。

黃貫中推新歌《一夥》，預埋亡友大飛打鼓。 麥文威(老占)、黃貫中、梁偉庭(阿庭)。 黃貫中推新歌《一夥》，所有收益將不扣除成本救助毛孩 。

對於今次創作新曲《一夥》，Paul直言對於大飛離世，感到十分痛心，他希望透過歌曲抒發心情， 在《一夥》中加入大飛的打鼓部分，代表大飛無論在那一個世界，他們仍能繼續夾BandPaul表示 :「佢走咗，我先計數同佢識咗幾耐呢? 我係透過細佬介紹而認識對方，佢好有音樂才華，原來我同佢識咗30幾年。」而在Paul即將推出的大碟中，大飛亦是監製之一，Paul遺憾對方未能看到大碟的成績。 

提到與大飛的生活點滴，Paul形容對方是無所不談的好兄弟，除了音樂，二人亦會一起打拳，他謂 :「就連我搬屋，佢都會嚟幫手，好有義氣，我哋一齊打拳，一齊成為拳館榮譽會長，一齊參加拳 賽，呢段時間真係好開心。」問到在推出《一夥》的過程中，可有遇上困難?Paul表示非常順利，所有事情都一呼百應，而在印製CD的成本上，各人亦各自「籌旗」，未有遇到任何難題，Paul:「大飛嘅朋友全部都係行動派 ，我哋一班兄弟就話，邊個『離開』，我哋就會為『離開』嗰個寫隻歌，如果走最尾嗰個就冇人寫歌，所以大飛係幸福嘅。」

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