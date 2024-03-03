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娛樂
2024-03-03 15:41:07

黎諾懿《婚後事》開心籮柚出名過自己 嫌pat pat唔夠結實

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黎諾懿笑言現在出街「好多人想睇我個籮柚。」

黎諾懿於劇集《婚後事》出「股惑」成為熱話，今日他到中環以HiPP喜寶「有機大使」身份出席「全城有機日」活動。除了跟在場人士介紹攤位遊戲玩法，又向市民派發有機種子套裝及HiPP有機蜜桃蕉芒乳酪，場面墟冚，盡顯爆燈人氣。

黎諾懿指兩名愛子「小春雞」黎峰睿和細仔「小冬牛」黎奕辰容易皮膚敏感，特別是大仔體質較弱，容易對味精及防腐劑過敏，所以他與太太李潔瑩在食物及用品上都盡量選擇有機產品。除了注重飲食，黎諾懿透露一星期有兩日會帶「小春雞」跑步、游水，「迫」他做運動出汗，以提升心肺功能。談到湊仔心得，黎諾懿指「小春雞」與「小冬牛」是「一文一武」，「小春雞」鍾意打機、較反叛，不過黎諾懿的教育方針是認為男仔係要夠「曳」，如今「小春雞」已6歲，黎諾懿開始教他金錢觀上不可大使，最重要做人要懂尊重和有禮，讀書成績反而隨緣。

黎諾懿表示與太太在食物及用品上都盡量選擇有機產品。

親身上陣演裸露鏡頭

談到新劇全裸露「股」出浴，堅實身材更令觀眾眼前一亮，黎諾懿笑言現在出街「好多人想睇我個籮柚。」他大爆在戲中親自上陣裸露，沒有用替身或電腦效果，認真敬業。被問到可有感到犧牲？黎諾懿認為合情合理的犧牲是可以接受，今次他作出從影以來最大膽的嘗試，他指「裸露得嚟好靚！」不過，黎諾懿認為美中不足的是Pat Pat可練得再堅挺點才拍，他笑言不介意出街「籮柚」比自己更受市民觸目。

由於《婚後事》新劇題材偏成人，黎諾懿笑言不允許「小春雞」收看，只與太太二人世界煲劇，黎諾懿還爆太太與他一樣，只嫌籮柚「唔夠Fit」。

黎諾懿笑言不介意出街「籮柚」比自己更受市民觸目。

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