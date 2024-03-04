《婚後事》洗晒版收視竟然低過《再見．枕邊人》 豆瓣獲高評分

《婚後事》在網上的討論度較《再見‧枕邊人》高，但收視卻相反。

由羅子溢、陳自瑤(Yoyo)、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的《婚後事》，自首播以來話題多多，播出兩集後，豆瓣已開出了8.3分的高評分，之後隨著劇集熱播，分數一直持續攀升，更一度衝至8.8分，相當厲害。雖然截至今午12時正，分數稍為回落至8.7分，但仍然是相當理想的分數。

內地網民的留言亦盡是好評：「五星預定，多視角敍事，Yoyo真是不容易，怠覺得出現實中羅仲謙(子溢)很愛孩子」、「TVB給陳自瑤一個視后吧」、「第四集直接讓人淚奔」、「請一直狠下去」。