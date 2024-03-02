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娛樂
2024-03-02 17:57:55

30歲蘇可欣宣布離巢 與TVB結束8年賓主關係：呢個世界好大想去望下

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蘇可欣

蘇可欣宣布離開TVB。

現年30歲的蘇可欣(Eunice)曾當空姐，2016年參選港姐而入行，曾先後拍攝節目《32夜》、劇集《飛常日誌》、《愛·回家之開心速遞》、《溏心風暴3》等，亦做過無綫娛樂新聞台主播，其豐滿身材，成為宅男焦點。日前，効力無綫8年的Eunice在社交平台宣布離巢，但未有透露新去向。

蘇可欣

蘇可欣在TVB已8年。

Eunice表示︰「呢個世界好大，我想去望吓，一轉眼將近八年時間，喺TVB嘅日子令我見識很多，學懂很多，係時候翻開新嘅篇章向前走。」她回望入演藝圈以來的點滴：「我一直深信我是幸運的。誤打誤撞走上了當主播司儀嘅路，我好感激娛樂新聞台帶畀我嘅一切，喺呢個溫室嘅時間，快樂時刻佔絕大多數。我會懷念跟你們在大房的歡樂時光。多謝我經理人雲妮，湊咗我八年時間，我知道非常唔容易。因為我絕對講唔上係一個聽話嘅女仔，比起話好，我更加多時間都講緊唔好，咁多年嚟辛苦你了。對於我嘅所有，佢比我更加上心。佢成日同我講『我希望你上台好好睇睇』，所以無論大大小小嘅活動，佢都會替我安排很多。私下嘅我其實唔擅長同人溝通，呢個時候佢總會陪伴我左右代我說話，當然有時佢都會做幕後推手令我防不勝防，但係我都會由心底去感激你，咁多年高高低低感恩有你陪伴。」

蘇可欣 蘇可欣 蘇可欣

最後，Eunice多謝一眾台前幕後的同事，「一齊共事嘅時光會長留我腦海之中。最後，世界好大，我仍然想再去望吓。我哋換個地方再見！」不少圈中好友都紛紛留言送上祝福。

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