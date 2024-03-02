55歲黃品源驚爆與俄羅斯鋼琴家再婚 公開浪漫婚照

現年55歲的台灣歌手黃品源，2013年與前少女團體「Apple Pie」成員蜜兒(巫若萍)離婚，結束17年婚姻。日前，他再度傳出喜訊，宣布與俄羅斯美女鋼琴家艾琳再婚。昨日黃品源在社交網分享婚紗照，並表示：「我遇到了想要一起走下去的人。」相當甜蜜。

黃品源昨晚(1日)於社交網曬出一系列幸福滿滿的婚紗照，兩人在杜拜帆船酒店前，頭貼頭拍照，非常恩愛，他留言說：「跟大家分享一個對於我很重要的決定，本來想著這是個人的私事，低調進行就好，但是來自各地關心和祝福的朋友很多，媒體也開始報導。其實思考了很久，在得到了Alina艾琳的同意後，決定在這裡告訴大家，我遇到了想要一起走下去的人。」

黃品源：我真的好幸運 黃品源感謝上天對我的眷顧，續說：「真的好幸運，在人生這樣的階段，還能得到珍貴的幸福，以後我們會一起面對生活中的所有事情。在此分享我們的合照，希望能得到大家的支持與祝福！我們會更努力的繼續做好音樂，音樂會、演唱會等來跟大家見面。更祝福大家龍年吉祥！美夢成真！」