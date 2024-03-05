Daoko香港演唱會｜Daoko越洋受訪 盼認識香港歌手斟合作

日本女歌手Daoko昨日迎來27歲生日，並於本周來港，將在星期日(3月10日) 假九展Music Zone舉行演唱會《First Live in Hong Kong》。

讚香港集合文化藝術

Daoko近日越洋接受《am730》作電郵訪問，問到對香港的印象時，她表示：「今次是第二次去香港，但個人演唱會是第一次，所以很開心，也很期待！香港的街道很有型，感覺是文化藝術很豐富的地方！」在港首辦個唱，Daoko知道很多人是第一次看她的演唱會，為了讓Fans更加盡興，計劃屆時用一個新舊交織的歌單來滿足歌迷。即將來港的Daoko，亦打算此行去認識香港樂壇，她謂：「如果有機會跟香港的Artist合作的話，也想試試！目前還未認識香港的Artist，但相信有很多優秀的人，希望能在今次去香港時可以發掘一下！」距離香港演唱會尚有五天，她抱着相當興奮的心情見港迷，並說：「Daoko職業生涯的首次香港個人Live！我幹勁十足！為了讓各位香港Fans能盡興，我會全力以赴，請務必要來玩喔！我在會場等大家。」Daoko曾與米津玄師合作2017年人氣單曲《打上花火》，翌年更為她殺入除夕夜舉行的日本樂壇盛事《紅白歌合戰》(紅白大賽)，知名度亦大大提升。