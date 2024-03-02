Do姐親解follow保錡IG帳戶 要求193先取消追蹤所有人

Do姐鄭裕玲、193 郭嘉駿@ERROR及應智越（細貓）今日以活動大使身份出席紅十會活動，以行動呼籲公眾留意全球極端氣候變化帶來的災害，學習災難應變及備災知識。Do姐上台見到193時，表示很久沒見並指他變高了，193反問Do姐有沒有增高鞋墊，令在旁的細貓笑過不停。 其後Do姐與他們玩遊戲，193雖然事前偷望答案，但最後由細貓答得問題較多勝出。

Do姐事後接受訪問時，被問起早前follow保錡一事，她直呼冤枉，她稱當日「唔知點解手指肥咗」，保錡即問她是否按錯，她隨即unfollow，她直言如對方不告訴她，應該不知道追蹤保錡，對方得知搞錯之後，感到極度傷心。Do姐繼指193事後得知後不停問她為何會追蹤保錡，並表示follow30秒也好。她現在開出條件，要求193將IG帳號的3000多人取消追蹤，她才會考慮中follow 193。 193稱取消追蹤3000多人需時，或考慮另開一個新的帳戶，Do 姐即指他沒有誠意。193表示如發現Do姐follow他的帳戶，一定不會告訴她。他又稱稍後上Do姐節目做訪問，現時目標要對方追蹤自己的帳號，笑謂到時可能已取消追蹤所有人。