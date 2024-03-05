Do姐鄭裕玲訪問《沙丘瀚戰2》被演員嫌英文老土？馬米高拍片解構再被圍剿

鄭裕玲(Do姐)早前飛到美國洛杉磯，為電影《沙丘瀚戰：第二章》進行宣傳訪問。她親自訪問了導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)和一眾演員包括「甜茶」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、奧斯汀畢拿(Austin Butler)、辛蒂雅(Zendaya)、科倫絲佩芝(Florence Pugh)、佐斯布連(Josh Brolin)、史戴倫史卡斯格(Stellan Skarsgård)及Dave Bautista。她在訪問中大晒流利英語，獲不少網民大讚。

不過，馬蹄露姨甥仔馬米高在其頻道上載影片，逐一捉Do姐英文不好的地方，更稱Do姐在訪問中被演員指她cheesy老土。 上次馬米高拍片點評過梁朝偉的英語之後，被人圍剿，今次他亦戴定頭盔說︰「經歷過講完梁朝偉英文之後俾人鬧到爆，我都有諗應唔應該再講咁受歡迎尊重嘅大人物嘅英文，但bad X我係唔會犧牲大家學英文嘅權利！冇咩唔講得，至多唔會請我上The Do Show」。他亦有在片中指Do姐的問題主要是源於香港教育制度，令Do姐的發問對於外國演員來說會很悶。