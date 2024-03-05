Do姐鄭裕玲訪問《沙丘瀚戰2》被演員嫌英文老土？馬米高拍片解構再被圍剿

鄭裕玲(Do姐)早前飛到美國洛杉磯，為電影《沙丘瀚戰：第二章》進行宣傳訪問。她親自訪問了導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)和一眾演員包括「甜茶」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、奧斯汀畢拿(Austin Butler)、辛蒂雅(Zendaya)、科倫絲佩芝(Florence Pugh)、佐斯布連(Josh Brolin)、史戴倫史卡斯格(Stellan Skarsgård)及Dave Bautista。她在訪問中大晒流利英語，獲不少網民大讚。
不過，馬蹄露姨甥仔馬米高在其頻道上載影片，逐一捉Do姐英文不好的地方，更稱Do姐在訪問中被演員指她cheesy老土。
上次馬米高拍片點評過梁朝偉的英語之後，被人圍剿，今次他亦戴定頭盔說︰「經歷過講完梁朝偉英文之後俾人鬧到爆，我都有諗應唔應該再講咁受歡迎尊重嘅大人物嘅英文，但bad X我係唔會犧牲大家學英文嘅權利！冇咩唔講得，至多唔會請我上The Do Show」。他亦有在片中指Do姐的問題主要是源於香港教育制度，令Do姐的發問對於外國演員來說會很悶。
網民︰Do姐已經好勁
有網民認為Do姐已經盡力，指馬米高靠踩人博出位，「我覺得唔使對Do姐太harsh，就算學歷唔高(喺佢嗰個年代已經算好)，佢都好好學、上進，淨係呢點已經值得欣賞」、「道理上佢(馬米高)無錯，但好多人都唔會接受受景仰嘅人被指出不足。不過Do姐嗰個年代成長嘅人，英文可以同外國人溝通到已經好勁，無浸過鹹水要人講到好地道係強人所難，馬米高得係因為佢擺晒時間落去研究啫！」
斥馬米高解錯畫
有網民指馬米高在「chessy」那場對話有誤解，「其實唔係踩個問題老土，係左邊女演員答話有咩難忘嘅時刻，佢想話真係每一日都好特別，但又覺咁講有啲老土，一時語塞，右邊女演員幫佢補返cheesy」。
不過，也有人支持馬米高指出問題，令大家學到更多英文︰「唔係好關Do姐事。而係香港傳統英文教育就係咁」、「馬米高嘅重點應該係想講，Do姐嘅英文係可以應付到日常同外國人嘅普通交流，但如果要再深入啲，small talk嘅話，就未必應付到。」