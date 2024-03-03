ERROR推「肥仔波」撼「大表波」保錡自覺樣衰唔配獲Do姐追蹤IG

ERROR將於6月跟MIRROR 5子開騷。

MIRROR五子楊樂文(Lokman)、邱士縉 (Stanley)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)，聯同ERROR 全團梁業(Fatboy)、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193) 及吳保錡(POKi 將首度攜手，將於6月8日(六)假亞洲國際博覽館 Arena聯手舉行《Katch the pop》音樂會，上演一場集合音樂與舞蹈的大激鬥，並請來韓國重量級表演歌手鄭秀妍(Jessica.)擔任特別演出嘉賓，一同炸爆舞台。

MIRROR 5子與ERROR一齊開騷。

193表示以前曾跟MIRROR一齊到澳門於一個周年晚宴合作，笑言台下的觀眾掛住食魚沒留意他們的演出。提到大家期待Fatboy的「肥仔波」跟MIRROR的Stanley「大表波」對撼，Fatboy說︰「我無壓力，個肥仔波已經練咗三十幾年！」問到他的CUP數，保錡就指對方有G cup，並且胸圍專家上身，笑謂有買胸圍給對方，「怕佢買錯胸圍戴錯胸罩，擔心佢有副乳，所以送咗矯形胸圍。」193稱肥仔因為沒有戴胸圍，所以成為「水滴奶」。保錡續指肥仔要用一個十扣胸圍，否則會鬆掉。問到為何他對胸圍如此研究，他稱自己常看書，加上若然未來生了女兒，到時可以把這些知識交給小朋友，有助對方成長。

Fatboy的肥仔波VS Stanley的大表波。

提到他們跟韓國女星Jessica一齊合作，193估計大家難以一齊彩排，希望屆時可以大家合照。保錡笑謂要將Jessica介紹給高層認識，希望她可以在不同節目亮一亮相。Dee期待同Lokman、Alton以「無悔三兄弟」組合形式表演，但自言對方全都是「巡迴巨星」，自己是本土派只好靜待他們回來。

Do姐早前錯手追蹤保錡的社交平台，他表示當時在澳門剛剛打開手機，一見到的時候當場嚇一跳，但一早知對方是錯手，「因為我係樣衰，佢follow嗰3個都係靚仔，自己樣衰係唔配有佢嘅follow，所以我提醒佢係咪按錯掣，以免誤會佢嘅審美觀突然拉低好多，當下我已經做好晒心理準備。」 他又表示十幾秒已經很足夠，「只在乎曾經唔在乎長久」。193稱Do姐爆了保錡當時回覆很傷心，保錡稱是禮貌回應，「唔通話多謝你，好開心呀！所以當時都要交下戲！」他又表示很開心Do姐有留意他是否堅持跑步。

Do姐早前錯手追蹤保錡的社交平台，他表示當時在澳門剛剛打開手機，一見到的時候當場嚇一跳，但一早知對方是錯手，「因為我係樣衰，佢follow嗰3個都係靚仔，自己樣衰係唔配有佢嘅follow，所以我提醒佢係咪按錯掣，以免誤會佢嘅審美觀突然拉低好多，當下我已經做好晒心理準備。」他又表示十幾秒已經很足夠，「只在乎曾經唔在乎長久」。193稱Do姐爆了保錡當時回覆很傷心，保錡稱是禮貌回應，「唔通話多謝你，好開心呀！所以當時都要交下戲！」他又表示很開心Do姐有留意他是否堅持跑步。

保錡回應Do姐手誤訪問片︰