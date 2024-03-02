熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-02 17:00:00

KC黃家灝孖Tsoul田曜誠推首支跳舞MV《GET SILLY》 盼推動香港跳舞文化提高舞者地位

分享：
KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》。

KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》。

《全民造星V》的KC黃家灝和Tsoul(田曜誠)一直夢想成為跳舞明星，將跳舞文化在香港推廣普及化，兩人終於踏上追夢之旅，以限定組合形式推出跳舞MVGET SILLY》，日前(229)在出道記者會首次為此曲作公開跳舞演出。

KCTsoul坦言，「香港dancers好多時被忽略，而我哋想做跳舞明星，唔係想話要做到似邊個？或者要搵到幾多錢！我哋只係想透過今次機會，做到自己鍾意嘅嘢、又可以推動到香港跳舞文化。所以當見到公司俾我哋MV逐一出dancers名、仲有好大隻字，配埋慢鏡俾佢哋，同一般出dancers名好唔同時，真係好開心，感覺做到想做嘅事，今日做到一小步，明日至有機會有一大步。」

KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》。 KC與Tsoul的跳舞MV《GET SILLY》，由Win Win和KaKa排舞。 KC在MV《GET SILLY》的跳舞部分，由Win Win編舞。 Tsoul 在MV《GET SILLY》的跳舞部分，由Kaka編舞。

《GET SILLY》融合兩種舞蹈

KCTsoul跳舞企劃第一擊《GET SILLY》跳舞MV已正式上架，當中KC找來WinWin排舞、並與四位dancers KahayJasperAthenaSiu Yee Yau 先後在花園街、汀九等街頭跳舞、Tsoul則由KaKa排舞，並與另外三位dancers兼教他跳popping的老師 LouisLyleBobby在銅鑼灣鬧市、灣仔海旁等跳，以透過香港景帶出貼地感覺； 而在兩位排舞師努力下，尾段兩組一齊合跳推高氣氛，Tsoul說：「《GET SILLY》算係一大突破，跳自己嘅歌，有跳舞MV、仲有兩種唔同舞種融合，證明香港係可以唔同舞種一齊跳，然後have funget silly。」KC補充：「過去拍跳舞片，大家係跳舞圈內嘅人留意，無諗過宜家做嘅嘢可以俾更多人睇，呢個係我哋想做嘅目的，更希望跳舞片同時可以令唔喜歡跳舞嘅人喜歡跳舞，感受到我哋喜歡跳舞原因。」

KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》。 KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》。

歌曲班底強勁

GET SILLY》雖然是跳舞MV，但歌曲班底一樣強勁，由JNY監製、RounoSQVAREAVENUE 52作曲、T-Rexx填詞，歌詞是二人寫照，包括形容了Tsoul之前返寫字樓，以賺錢跳舞的一句「如果跟跟格式去做，辧公室機器沉悶到，Get Silly」，KC的「永遠冇怕過會跌會痛會尷尬，個個計算算數當我蠢人」，而最重要一句是二人跳舞宗旨「係做要認，好玩於終點不確定」，所以透過今次的歌《GET SILLY》，KCTsoul鼓勵大家不但是舞者，其他人都要像二人一樣要勇於為夢想踏前，因為去年就因一下衝動踏出參加了《造星》，今日至有機會做自己想做的事。

KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》，現正進行dance challenge。 KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》，現正進行dance challenge。 KC與Tsoul推出首支跳舞MV《GET SILLY》，現正進行dance challenge。

大玩dance challenge

至於在出道記者會上 KCTsoul沒有唱只是跳，是因為二人演出都會專注在跳舞為主，就好像出道記者會上，二人的演出是最炸台，比拍MV及排練時更好。力量就是源於現場氣氛，台上每位舞者，Tsoul說：「果刻完全感覺到與KC相連，大家愈跳愈有，好爽！所以跳完第一時間大家攬咗一下，而識唱一齊跳係我哋嘅口號，因為現階段表演會以跳舞和編舞為先，好像外國好多跳舞明星一樣，跳自己歌時都不一定唱，希望這種文化亦可以慢慢令大家認識。」現時《GET SILLY》正進行dance challenge，KCTsoul歡迎大家跟住跳甚至是free style, 再上載分享，記得tag #getsillydancechallenge, tag KCTsoul，一齊 GET SILLY

Ad Block
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受