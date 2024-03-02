KC黃家灝孖Tsoul田曜誠推首支跳舞MV《GET SILLY》 盼推動香港跳舞文化提高舞者地位

《全民造星V》的KC黃家灝和Tsoul(田曜誠)一直夢想成為跳舞明星，將跳舞文化在香港推廣普及化，兩人終於踏上追夢之旅，以限定組合形式推出跳舞MV《GET SILLY》，日前(2月29日)在出道記者會首次為此曲作公開跳舞演出。 KC同Tsoul坦言，「香港dancers好多時被忽略，而我哋想做跳舞明星，唔係想話要做到似邊個？或者要搵到幾多錢！我哋只係想透過今次機會，做到自己鍾意嘅嘢、又可以推動到香港跳舞文化。所以當見到公司俾我哋MV逐一出dancers名、仲有好大隻字，配埋慢鏡俾佢哋，同一般出dancers名好唔同時，真係好開心，感覺做到想做嘅事，今日做到一小步，明日至有機會有一大步。」

《GET SILLY》融合兩種舞蹈 KC同Tsoul跳舞企劃第一擊《GET SILLY》跳舞MV已正式上架，當中KC找來WinWin排舞、並與四位dancers Kahay、Jasper、Athena及Siu Yee Yau 先後在花園街、汀九等街頭跳舞、Tsoul則由KaKa排舞，並與另外三位dancers兼教他跳popping的老師 Louis、Lyle、Bobby在銅鑼灣鬧市、灣仔海旁等跳，以透過香港景帶出貼地感覺； 而在兩位排舞師努力下，尾段兩組一齊合跳推高氣氛，Tsoul說：「《GET SILLY》算係一大突破，跳自己嘅歌，有跳舞MV、仲有兩種唔同舞種融合，證明香港係可以唔同舞種一齊跳，然後have fun同get silly。」KC補充：「過去拍跳舞片，大家係跳舞圈內嘅人留意，無諗過宜家做嘅嘢可以俾更多人睇，呢個係我哋想做嘅目的，更希望跳舞片同時可以令唔喜歡跳舞嘅人喜歡跳舞，感受到我哋喜歡跳舞原因。」

歌曲班底強勁 《GET SILLY》雖然是跳舞MV，但歌曲班底一樣強勁，由JNY監製、Rouno、SQVARE及AVENUE 52作曲、T-Rexx填詞，歌詞是二人寫照，包括形容了Tsoul之前返寫字樓，以賺錢跳舞的一句「如果跟跟格式去做，辧公室機器沉悶到，Get Silly」，KC的「永遠冇怕過會跌會痛會尷尬，個個計算算數當我蠢人」，而最重要一句是二人跳舞宗旨「係做要認，好玩於終點不確定」，所以透過今次的歌《GET SILLY》，KC同Tsoul鼓勵大家不但是舞者，其他人都要像二人一樣要勇於為夢想踏前，因為去年就因一下衝動踏出參加了《造星》，今日至有機會做自己想做的事。