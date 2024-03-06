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娛樂
2024-03-06 16:34:08

Netflix影集｜《體能之巔：百人大挑戰》第2季預告 礦洞推車玩格鬥

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100位大隻男繼續挑戰體能極限。

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Netflix競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》去年首播後，登上非英語節目收視No.1，累計高達1.9億觀看次數。雖然期間鬧出造假醜聞，但無損節目受歡迎程度。《體能之巔》第2季(Physical：100)已製作完成，官方昨日釋出預告，百位大隻男在礦洞爭奪最強體能之冠。

▼《體能之巔：百人大挑戰》第2季女選手▼

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今季加入格鬥家與柔道選手，在MMA場內爭鬥。

今季加入格鬥家與柔道選手，在MMA場內爭鬥。

外交官格鬥混戰

《體能之巔2》以礦洞作戰場，百大隻男在洞內迎戰鐵籠搶球、極限推動礦石車、格鬥等比賽。今季參賽者包括柔道選手李元熹、綜合格鬥家金東炫，更有外交官、消防員、軍人等參戰。而曾參加《單身即地獄》的姜素妍也在今季亮相。她曾是JYP娛樂的練習生，曾有機會以Nine Muses女團身份出道。今次姜素妍與多名選手一同爭奪3億韓圜(178萬港元)獎金，《體能之巔2》於319Netflix上架。

▼《體能之巔：百人大挑戰》第2季男選手▼

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《體能之巔：百人大挑戰》選手之中，前北韓國腳鄭大世可能是足球迷最熟悉的名字。這名在日本出生的39歲前鋒，在2022年効力日本J2聯賽町田澤維亞已掛靴。他最為人熟悉的時刻在2010世界盃，首次為北韓足球隊出戰世界盃決賽周，對巴西的賽前唱國歌時淚流披面，後來成為網絡著名meme圖。

前北韓國腳鄭大世在2010世界盃唱國歌時流淚成為經典畫面，他將參加《體能之巔：百人大挑戰》第二季。

前北韓國腳鄭大世在2010世界盃唱國歌時流淚成為經典畫面，他將參加《體能之巔：百人大挑戰》第二季。

《體能之巔2》於3月19日上架。

《體能之巔2》於3月19日上架。

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