Netflix競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》去年首播後，登上非英語節目收視No.1，累計高達1.9億觀看次數。雖然期間鬧出造假醜聞，但無損節目受歡迎程度。《體能之巔》第2季(Physical：100)已製作完成，官方昨日釋出預告，百位大隻男在礦洞爭奪最強體能之冠。 ▼《體能之巔：百人大挑戰》第2季女選手▼

外交官格鬥混戰 《體能之巔2》以礦洞作戰場，百大隻男在洞內迎戰鐵籠搶球、極限推動礦石車、格鬥等比賽。今季參賽者包括柔道選手李元熹、綜合格鬥家金東炫，更有外交官、消防員、軍人等參戰。而曾參加《單身即地獄》的姜素妍也在今季亮相。她曾是JYP娛樂的練習生，曾有機會以Nine Muses女團身份出道。今次姜素妍與多名選手一同爭奪3億韓圜(約178萬港元)獎金，《體能之巔2》於3月19日Netflix上架。 ▼《體能之巔：百人大挑戰》第2季男選手▼