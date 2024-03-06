Netflix︱新戲《路基完》演難民 宋仲基談當爸後生活

路基完在電影中過著艱難的生活，但宋仲基現實中卻過著幸福家庭生活，讓人好奇現實與電影中角色之間的差距，他說：「當時我的太太正在懷孕，沒有戲拍時多數陪伴著對方，我不是一個感情起伏很大的人。」他又指自己是那種不願意被事情左右的人，無論事情好壞，傾向隨遇而安。

談到Katy為眾演員煮意大利麵，宋仲基大笑道：「最喜歡的是趙漢哲。」他稱與女主角崔成恩有非常多的對手戲，在匈牙利布達佩斯待了5個月，並沒有四周圍旅遊，「我是主演，不應該出現意外，不應該受傷，要好好應付拍戲，堅持拍攝時間，我幾乎用製片人的心態去拍此片。」宋仲基稱，因為太擔心所以無法享受異鄉美景，「我的無法享受懷孕了，最重要的事是照顧她。我的處境並不輕鬆。」