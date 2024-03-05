Red Velvet Wendy發新碟 初戀主題造型照曝光

韓國女團Red Velvet歌唱擔當Wendy，將於本月12日發行她的第二張迷你專輯《Wish You Hell》，對此Wendy表示期待又興奮。這張專輯將收錄兩首令人注目的歌曲《Best Ever》和《Vermilion》。
《Best Ever》是一首中節奏R&B流行歌曲，具有圓潤的音色和歡快bass line，給人一種慵懶愉快感覺。歌詞描述在初戀面前，清新的自我充滿自信地追求完美愛情。這首歌讓人感到興奮和心癢癢感覺。
另一首《Vermilion》，是一首融合R&B和pop folk風格的歌曲，擁有豐富的弦樂旋律，以及和諧的人聲。歌詞描述當遇到真愛時，戀人們會變得非常勇敢，像另一個人般。這曲蘊含溫暖舒適情緒，就像在藍天下的悠然景象。
此外，Wendy今日於Red Velvet各個社交媒體帳號，發布《Wish You Hell》的概念片照，展示這張新專輯的氣氛。其中包含她的最新時尚造型，散發出自由而獨特的氣息，引起樂迷關注。
Wendy的第二張迷你專輯《Wish You Hell》，共收錄6首充滿魅力的歌曲，將於本月12日下午6時在各大音樂網平台上發行。fans和樂迷們均期待這張專輯帶來的新鮮感和魅力。