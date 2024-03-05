Taylor Swift《The Eras Tour(Taylor’s Version)》3.15登陸Disney+ 獨家收錄4 首電影版未曝光歌曲

美國樂壇天后Taylor Swift現正於新加坡舉行《The Eras Tour》巡回演唱會，不少亞洲及東南亞國家的fans特地飛往當地睇show，連BLACK PINK的Lisa亦特地支持，並在社交平台分享與Taylor Swift攬頭攬頸的合照，而林俊傑余安安等亦有捧場。雖然Taylor Swift開足6場，但仍是一票難求，今次未能購票看現場表演的觀眾，可重溫歌后的《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》演唱會(2023年)，此片將於本月中(15日)在Disney+獨家上線，這版本將收錄大熱歌曲《 Cardigan》，以及4 首從未於電影版本或串流曝光的unplugged歌曲，