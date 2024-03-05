Tiger邱傲然拍《Alright》MV不忘自肥 為新歌剪短髮 邀親友客串演出

繼Frankie陳瑞輝後，MIRROR四子的新歌MV，輪到Tiger邱傲然《Alright》MV登場。為隆重其事及配合MV劇情，Tiger特地剪短頭髮，愛車如命的他更自肥，在MV中找來多輛罕見車款亮相，另外又有燒車畫面，令MV充滿電影感。

Tiger今次飾演《Alright》MV中的主角，扮演一個失意打工作，生活上有很多不如意事，在某個晚上發生了一些事情，給予他一些啟示，突破了內心固有的框框，頓然感悟，其實很多人與事，都可以輕易Alright。MV中除了Tiger還有其他人客串演出，他道：「MV裡面有好多我好鍾意嘅人，仲有朋友，其中包括作曲嘅天衡。」

加入多輛罕見汽車 鍾情四個轆的Tiger，總愛在其作品中加入一些罕見的汽車，例如在他執導的《是日精選》及演唱會短片，甚至是今次《Alright》的MV，他都自肥，要求加入多款較少見的車，他介紹道：「MV有幾架少見嘅車，其中包括俗稱『大發仔』嘅日本K Car，另外仲有斯文得嚟又有啲款嘅舊款保持捷，而我喺MV裡面揸嗰架主角，就係70年代嘅Corolla，而家仲保存到覺得好難得。其實呢架Corolla，係演唱會我執導嗰條短片裡面出現過，今次算係呼應返個自己嘅作品。」

燒車場面一 take 過 今次汽車在MV中所佔的戲份甚重！除了罕有靚車巡禮外，更有燒車情節，Tiger為了拯救愛驅，更不理危險衝前撲火，險象環生，不過Tiger表示：「我又冇好擔心，反而見識得多咗係最大感覺，同埋最擔心自己反應演得唔好要NG，因為放火好大陣仗，要Reset再演唔容易，再加上時間比較緊迫，所以希望儘量做到一個導演收貨嘅動作反應。」Tiger的演繹當然交足功課，一take搞掂，而撲火一幕也為MV加添了濃厚的電影感呢！