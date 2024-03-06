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娛樂
2024-03-06 13:10:12

Toyz劉偉健被爆戴綠帽 篠崎泫崩潰：大家可以繼續罵死我

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Toyz被爆戴綠帽 篠崎泫崩潰：大家可以繼續罵死我

台日混血藝人篠崎泫一年前曾與Toyz交往，當時因篠崎泫偷食而分手。

30歲台日混血藝人篠崎泫，最近搭上香港電玩實況主兼YouTuber劉偉健(Toyz)，不過雙方否認戀情，並表示只屬朋友關係，Toyz的正牌女友仍是榕榕子(古榕榕)，而貴為人母的榕榕子也為Toyz與丈夫離婚，感情關係七國咁亂！

篠崎泫 Toyz被爆曾戴綠帽。

疑介入陳零九戀情

然而有台媒指，Toyz與篠崎泫的緋聞只是炒作新聞，目的是為了保護正牌女友，不過篠崎泫卻成為眾矢之的，日前爆出疑似介入陳零九戀情，導致對方分手，而女星愷愷則在Threads爆料，暗示篠崎泫一年前曾與Toyz交往，篠崎泫當時因偷食而分手，還力斥「勾別人男友死不認」，引發網民討論。愷愷發文寫「那個什麼便利商店～好久之前就是跟玩具(指Toyz)交往了呀，然後跟玩具交往的時候勾搭別人男友，被抓包以後死不承認…與此同時跟玩具分手了，後來跟別人男友也沒戲了…現在又跟玩具復合了」。雖未有指名道姓，但明顯就是指近期的是非人物篠崎泫。

其實，篠崎泫兩星期前亦有感而發，在Threads附上雙手合十的emoji表示「出道這麼多年背的鍋沒少過」，越講越無奈的篠崎泫接着崩潰寫道「反正隨便聽說編造爆料，大家都還是會信以為真抓着我打一輩子，我已經很接受自己這輩子就是這樣了，可以繼續寫得更黑，大家也可以繼續罵死我。」

Toyz的正牌女友仍是人母榕榕子。 Toyz的感情關係七國咁亂！
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