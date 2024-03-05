熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-05 09:00:27

Travis Japan來港收霓虹燈 啟德AIRSIDE辦活動又跳又唱

分享：
Travis Japan來港在啟德AIRSIDE商場舉行粉絲見面會。

Travis Japan來港在啟德AIRSIDE商場舉行粉絲見面會。

七人男團Travis Japan再次來襲香港，是繼2022年12月他們參與音樂節UNIK ASIA FESTIVAL 2022後再次與香港粉絲見面，以慶祝全球主流出道一周年及推出首張專輯《Road to A》。

Travis Japan由川島如惠留、七五三掛龍也、松倉海斗、宮近海斗、中村海人、松田元太、吉澤閑也組成，七子留港期間在啟德AIRSIDE商場舉行粉絲見面會，有日本粉絲專程來到香港支持偶像，活動前一晚已有大約50名粉絲提早到達場地通宵排隊等候，爭取最佳位置為Travis Japan打氣。成員一上台就以廣東話打招呼：「我地係Travis Japan！」、「大家開心嘛？」、「我鍾意你地」、「你係我嘅夢中情人」、「你可唔可以做我女朋友」。Travis Japan更向商場高樓層的粉絲打招呼：「山頂嘅朋友大家好！」親切貼心令在場粉絲驚喜不已。

成員(由左至右)：吉澤閑也、松倉海斗、中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、松田元太、川島如惠留 Travis Japan來港在啟德AIRSIDE商場舉行粉絲見面會。

大玩急口令遊戲

環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光Gary Chan頒發特別禮物給成員們，是一塊印有Travis Japan、大碟名稱及香港字眼的霓虹燈。七子當日在現場勁歌熱舞，大跳新碟3首歌，包括《DRIVIN’ME CRAZY》、《LEVEL UP》、《Okie Dokie!》，更與7位幸運粉絲大玩急口令遊戲，氣氛相對熱鬧。叫活動上，Travis Japan多次提及非常期待來香港開演唱會，又分享非常喜歡香港的美食，如打邊爐、燒味飯、流沙包、乳豬，表示香港馳名的夜景雖美但不及香港女孩子的美貌，是次之行亦感受到香港對他們的愛。

Ad Block
Travis Japan再次與香港粉絲見面，慶祝全球主流出道一周年。 Travis Japan再次與香港粉絲見面，慶祝全球主流出道一周年。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受