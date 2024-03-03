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娛樂
2024-03-03 17:29:09

Travis Japan學廣東話大派用場 受訪不忘展歌喉 (有片)

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Travis Japan再度訪港，宣傳他們首張專輯《Road to A》。

Travis Japan再度訪港，宣傳他們首張專輯《Road to A》。

Travis Japan近日再度訪港，宣傳他們首張專輯《Road to A》。 Travis Japan此行除了錄影ViuTV節目《Chill Club推介》外，今日(3日)下午3時更到啟德AIRSIDE商場 2樓Atrium出席「Travis Japan：ROAD TO HONG KONG」活動，跟幸運粉絲作近距離接觸。

七位一體的Travis Japan，由川島如惠留、七五三掛龍也、松倉海斗、宮近海斗、中村海人、松田元太、吉澤閑也組成，此行亦有抽時間接受香港傳媒訪問，成員們個個學定廣東話，可算是誠意十足。松田元太上次來港表示想試食田雞飯，他稱最終未有機會食到田雞飯，所以今次想拉埋全員一齊挑戰，至於七五三掛龍也就最想食蛋撻，更學了廣東話冧粉絲：「可唔可以做我女朋友？」川島如惠留亦不執輸，隨口都識用廣東話講：「打邊爐好好味！」談到將來開亞巡，七子即順口開河話不妨在維港於船上開騷，吉澤閑也大讚香港鬧市好有特色，松倉海斗即搶答望可在彌敦道街景拍MV，松田元太就鍾情飲鹹檸七，自薦在MV內加一幕飲鹹檸七場面。

在新碟《Road to A》內收錄多首歌曲，問到要從中揀選一首最鍾意作品，宮近海斗首推《Okie Dokie!》，更與隊友即場演繹，十分專業。芸芸歌唱單位中，Travis Japan，最想跟Bruno Mars合作，就連新碟曲風亦受到對方影響。

Travis Japan成員們個個學定廣東話，可算是誠意十足。 Travis Japan成員們個個學定廣東話，可算是誠意十足。
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