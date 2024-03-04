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娛樂
2024-03-04 16:10:29

TWICE新專輯《With YOU-th》 美國Billboard 200強榜奪冠

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TWICE是K-Pop女團中，全球受歡迎程度，僅次於BLACKPINK和NewJeans。

韓國女團TWICE，上月23日發行第13張迷你專輯《With YOU-th》，不但在24日當天成為23個國家/地區iTunes專輯榜的冠軍，主打歌《ONE SPARKMV亦於YouTube世界潮流榜成為榜首。今日Billboard宣布《With YOU-th》於200強專輯榜成為冠軍。

Billboard表示，截至229日的一周With YOU-th在美國獲得95,000銷量，是K-Pop團體第五次進入該單的前10 同樣躋身新 Billboard 200 排行榜前 10 名的K-Pop女子組合有LE SSERAFIM的《Easy》，首次亮相就排名第8，也是她們第二次躋身前10名。

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TWICE上月發行第13張迷你專輯《With YOU-th》。

With YOU-th》大部分歌曲詞都是韓語歌詞，是該榜單第24張上榜的非英語專輯，亦是今年首張登頂該榜單的非英語專輯。專輯有多種版本，包括14CD3款黑膠唱片(LP)。這是TWICE首度登上該榜冠軍寶座，成為第8個在該榜單上獲得冠軍的K-Pop組合，也是繼BLACKPINKNewJeans後，第三支在該榜單上登頂的K-Pop女團。

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《With YOU-th》在韓國本土亦獲得不錯的銷售成績。

 

 

With YOU-th》共收錄6首歌曲，包括主打歌《ONE SPARK》，以及《I GOT YOU》、《RUSH》、《NEW NEW》、《BLOOM》和《YOU GET ME》。這張專輯講述了TWICEfans度過美好時光和友誼的故事。201510月出道的TWICE，憑藉著《Cheer Up》、《TT》等熱門歌曲，在韓國和日本贏得廣大歌迷的喜愛。2021年，她們推出了首張英語單曲《The Feels》，正式進軍北美市場。

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主打歌《ONE SPARK》一播出，即成為YouTube世界潮流榜榜首。

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