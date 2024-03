K-POP男團XODIAC出道以來機會不絕,隊長LEX和兩位香港成員麥駿昇(SING)和李傲賢(LEO)日前首次被國際品牌邀請前往米蘭出席2024年秋冬時裝周,令三子大開眼界。

XODIAC本月推出回歸新專輯《XOULDAY》,最近亦發布了預告宣傳照,成員們化身清爽活力的學生,各成員在的「新生入學檔案」下標誌了有關自己的Icon外,更寫上了自己對自己的評語,香港成員SING的Icon是Handsome , 對自己的評價不出所料是「自戀王子」,作為團內的顏值擔當,SING不但很瞭解自己的優勢,率直的性格更不吝嗇地直接講出來!而最搞鬼的是韓國成員WAIN,他的Icon是一隻狼,但在自評裡寫的是「比想像中善良」!另一港仔LEO則寫上香港人才會明白的「I go to school by bus」,令香港粉絲啼笑皆非!