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2024-03-06 04:31:52
日報

上水360萬劫案 警拘45歲持行街紙孟加拉漢

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證物

警方展示檢獲證物。

一名61歲持雙程證內地男子上月28日在上水一條行人隧道，遭3名賊人劫走身上360萬元，案件有新進展，警方於周日(3日)在深水埗拘捕一名45歲持「行街紙」的孟加拉籍男子。警方在疑犯身上起獲5.6萬元現金，並相信有人已將66萬元懷疑贓款匯到家鄉，其餘贓款下落有待追查。該名孟加拉籍男子暫被控搶劫罪，昨在粉嶺裁判法院提堂。
 

新界北總區刑事部總督察 羅禮謙

羅禮謙

新界北總區刑事部總督察羅禮謙昨交代案情指，一名61歲內地男子上月28日早上在尖沙咀重慶大廈拿取360萬元現金，至早上11時48分途經上水馬會道近寶石湖路一條行人隧道時，遭3名南亞裔賊人行劫。事主遭拳打腳踢及搶去巨款，他鼻骨骨折，由途人協助報警。

部分贓款疑已匯到賊人家鄉

案發後，警方接報後翻看大量閉路電視錄影，發現賊人得手後往天平山邨方向逃去，羅禮謙指，進一步調查後鎖定賊人身份，在周日(3日)下午展開拘捕行動，在深水埗福榮街一個劏房單位拘捕一名45歲持「行街紙」的孟加拉籍男子，在他身上及住所內檢獲約5.6萬元，並在其手機記錄發現有大額的孟加拉銀行過數記錄，約港幣66萬元，有理由相信案發後有人已把部分贓款匯至家鄉。

消息指，事主經常在重慶大廈找換店提取大量現金。警方調查則發現，案發前兩天，疑犯已踩線包括了解事主出現的時間、行走路線等，至案發當日，疑犯由重慶大廈開始尾隨事主離開，兩名同黨則預先在上水埋伏，至事主行經較少途人的行人隧道時落手。

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