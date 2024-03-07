世界海關組織區域犬隻訓練中心在港開幕 關長冀提升亞太區執法能力

位於港珠澳大橋的海關搜查犬課基地，亦正式「掛牌」成為世界海關組織地區犬隻訓練中心。陳國基和海關關長何珮珊昨出席開幕禮。何珮珊指，香港訓練搜查犬的優勢，在於有系統且多元化。她續稱，香港海關自1975年起引入搜查犬以來，至今已發展至有5類搜查犬，包括毒品、爆炸品、鈔票、槍械以及煙草類別。海關早前成功研發全球首個智能頸圈，目前已經投入使用，可實時監控犬隻的身體狀況，讓領犬員有需要時可立即跟進；同時亦推出智能犬隻管理系統，將每隻犬隻的醫療紀錄、血統、訓練或出勤情況，配合犬舍內24小時閉路電視監測，令管理人員實時監察犬隻情況。

香港海關與世界海關組織去年6月簽訂備忘錄，確立於香港成立「世界海關組織區域犬隻訓練中心」，中心昨舉行開幕典禮。政務司長陳國基在致辭表示，香港海關獲世界海關組織認證，成為亞太區的犬隻訓練中心之一，加強本港海關與世界海關組織及鄰近海關合作，肯定香港海關的國際地位。

何珮珊又稱，訓練中心正式「掛牌」，意味將可以向亞太區，以至世界各地的海關搜查犬隊伍提供有系統及多元訓練。她指，現時遇到的執法挑戰愈來愈大，透過訓練搜查犬，亦能夠加強前線人員的偵察能力。未來會與世界海關組織的21個地區犬隻訓練中心合作，進一步優化現行標準和程序，提升訓練中心的培訓水平。

幼犬滿一歲再訓練

現時訓練中心內有20隻犬隻，其中12隻已在不同口岸服役，協助搜查旅客及貨物，其餘8隻幼犬，待1歲後，完成訓練後再投入搜查工作。幼犬會在基地生活一年，期間會學習與人類相處和訓練如嗅覺、觸覺等五感。海關搜查犬課督察黃浩倫指，訓練中心會以「先管後教」的方式訓練幼犬服從性，例如幼犬去玩之前要先如廁，如作出不當行為如咬其他犬隻，便要以較嚴厲的語氣制止。至幼犬滿1歲後，將進行為期約10周搜查訓練，包括辦認違禁品、適應各類交通工具與行動環境，再根據牠們對不同違禁品的適應情況，編配成為5類搜查工作其中一類。

談及設立地區犬隻訓練中心轉變，他指，過往基地範圍只有室內現時擴充室外場地，並增設模擬貨船等多項訓練設施，讓領犬員能模擬真實工作環境訓練犬隻。