九龍城廣場墮樓｜疑因沉迷賭博欠債尋死　58歲父拋7歲子落街再跳樓｜珍惜生命

九龍城有人墮樓。警方昨日(4日)晚上9時28分接報指，一名58歲男子與7歲男童倒臥昏迷在賈炳達道九龍城廣場的後巷位置，懷疑從附近高處墮下。救護員接報趕赴現場，男子和男童分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院搶救。據悉兩人為父子關係。
直至深夜時分，男子經搶救後證實不治。至於男童在急症室搶救後仍不省人事。警方初步相信，兩人由商場天台停車場墮下，將案件暫列「有人從高處墮下」，交由重案組跟進，不排除會循自殺及謀殺方向調查。
父親拋子落街再跳樓
警方今日（5日）早上交代案情指，昨日（4日）晚上約8時半，58歲男子帶著7歲兒子前往九龍城廣場天台，即約6樓的停車場位置，將兒子從高處拋下後，自己亦一躍而下，自殺身亡，其後九龍城廣場保安巡經廣場後巷時，揭發事件。
疑因沉迷賭博出事
警方經調查後，不排除該名男子因沉迷賭博，債台高築，最後選擇與兒子踏上輕生之路，又指男子從事運輸工作，目前是一名的士司機；至於男童目前正留醫治療，由其母親負責照顧。正繼續從多方面調查案件，包括其財務狀況及欠債金額，將案件暫列「企圖謀殺及自殺」案處理，現場沒有檢獲遺書，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。
警方表示會致力打擊非法賭博，亦十分關注社會沉迷賭博情況，呼籲市民切勿沉迷賭博，禍及摯親。
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