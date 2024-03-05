九龍城廣場墮樓｜疑因沉迷賭博欠債尋死　58歲父拋7歲子落街再跳樓｜珍惜生命

九龍城有人墮樓。警方昨日(4日)晚上9時28分接報指，一名58歲男子與7歲男童倒臥昏迷在賈炳達道九龍城廣場的後巷位置，懷疑從附近高處墮下。救護員接報趕赴現場，男子和男童分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院搶救。據悉兩人為父子關係。

直至深夜時分，男子經搶救後證實不治。至於男童在急症室搶救後仍不省人事。警方初步相信，兩人由商場天台停車場墮下，將案件暫列「有人從高處墮下」，交由重案組跟進，不排除會循自殺及謀殺方向調查。