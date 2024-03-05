五人在灣仔The Oyster House晚膳後食物中毒 曾進食生蠔和帶子

衞生防護中心今日(5日)正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及五人。兩批共5名市民在灣仔QRE Plaza的The Oyster House晚膳後，出現痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，所有受影響人士未有求醫，情況穩定。食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察。衞生防護中心調查仍在進行中。
首宗個案涉及兩男一女，年齡介乎26至30歲。他們3月2日於灣仔一間餐廳晚膳，約15至44小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。另一宗個案涉及兩名29歲的女子。她們3月3日於同一間餐廳晚膳，約25至28小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。
曾進食生蠔和帶子
衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為生蠔和帶子，個案可能由諾如病毒及／或副溶血性弧菌引致。衞生防護中心提醒市民， 要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。
在外進食時，應注意光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生的海產；不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用。 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物，在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；預先煮熟或吃剩的食物在食用前應妥善貯存和翻熱。