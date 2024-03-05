五人在灣仔The Oyster House晚膳後食物中毒 曾進食生蠔和帶子

衞生防護中心今日(5日)正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及五人。兩批共5名市民在灣仔QRE Plaza的The Oyster House晚膳後，出現痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，所有受影響人士未有求醫，情況穩定。食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察。衞生防護中心調查仍在進行中。

首宗個案涉及兩男一女，年齡介乎26至30歲。他們3月2日於灣仔一間餐廳晚膳，約15至44小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。另一宗個案涉及兩名29歲的女子。她們3月3日於同一間餐廳晚膳，約25至28小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。