健骨防流失 位元堂中醫談預防骨折與強骨調理

「三高」一詞大家坊間應該聽得多，那麼「一低」又是甚麼一回事？原來是指「骨質密度低」！當骨質密度下降，而大家又不理會骨質流失問題，當年紀漸長會容易發生骨折。作為香港百年中藥品牌，位元堂引領中醫中藥專業團隊，最近聯同am730舉辦「健骨防流失中醫講座」，從中醫角度了解骨質流失預防及調理方向，呼籲大眾關注骨質流失問題。

黃嘉銳中醫師：傳統古籍雖無骨鬆 惟「治未病」起預防作用

是次免費中醫主講座吸引近百位長者到場認識何謂骨質流失和骨鬆，了解骨折及其後遺風險，也獲悉一般中、西醫如何處理。而主講嘉賓、位元堂顧問中醫師黃嘉銳更在活動上，暢談中醫怎樣看待和處理骨鬆。「傳統中醫學古籍並無『骨鬆』相關的記載。根據病因與病機，大多都能歸入一些骨科病的範疇。」黃醫師續指中醫有「腎藏精，主骨生髓」的理論，「當腎精充足則骨髓生化有源，骨骼先得到骨髓充分滋養而堅固有力；倘若腎精虛少，不能濡養骨骼，便會出現骨骼脆弱乏力情況。」

至於中醫崇尚「治未病」，黃醫師表示意指未病先防，引申「預防勝於治療」的原則。他續說大眾可通過現代醫學檢測，精準分析自身的骨質密度情況，從而評估骨質問題的風險。「中醫診症以望、聞、問、切為主，也會因應骨質密度檢測結果為輔，配合『治未病』原則作出對策。即是『及早儲存骨本，減少骨質流失』。」他認為骨骼健康，臟腑之中除與腎相關以外，亦與脾胃及肝的健康息息相關；而「血瘀」及「瘀血」，也屬骨質流失的重要表徵。「因此在調理方面，中醫着重補益肝腎、健脾及活血化瘀作為治療原則，我們也會呼籲患者透過改善日常生活行為，如保持適當體重、避免菸酒、有規律運動、預防跌倒和避免過勞等。」他補充。