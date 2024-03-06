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2024-03-06 07:30:00

健骨防流失 位元堂中醫談預防骨折與強骨調理

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健骨防流失 位元堂中醫談預防骨折與強骨調理

健骨防流失 位元堂中醫談預防骨折與強骨調理

「三高」一詞大家坊間應該聽得多，那麼「一低」又是甚麼一回事？原來是指「骨質密度低」！當骨質密度下降，而大家又不理會骨質流失問題，當年紀漸長會容易發生骨折。作為香港百年中藥品牌，位元堂引領中醫中藥專業團隊，最近聯同am730舉辦「健骨防流失中醫講座」，從中醫角度了解骨質流失預防及調理方向，呼籲大眾關注骨質流失問題。

黃嘉銳中醫師：傳統古籍雖無骨鬆 惟「治未病」起預防作用

是次免費中醫主講座吸引近百位長者到場認識何謂骨質流失和骨鬆，了解骨折及其後遺風險，也獲悉一般中、西醫如何處理。而主講嘉賓、位元堂顧問中醫師黃嘉銳更在活動上，暢談中醫怎樣看待和處理骨鬆。「傳統中醫學古籍並無『骨鬆』相關的記載。根據病因與病機，大多都能歸入一些骨科病的範疇。」黃醫師續指中醫有「腎藏精，主骨生髓」的理論，「當腎精充足則骨髓生化有源，骨骼先得到骨髓充分滋養而堅固有力；倘若腎精虛少，不能濡養骨骼，便會出現骨骼脆弱乏力情況。」

至於中醫崇尚「治未病」，黃醫師表示意指未病先防，引申「預防勝於治療」的原則。他續說大眾可通過現代醫學檢測，精準分析自身的骨質密度情況，從而評估骨質問題的風險。「中醫診症以望、聞、問、切為主，也會因應骨質密度檢測結果為輔，配合『治未病』原則作出對策。即是『及早儲存骨本，減少骨質流失』。」他認為骨骼健康，臟腑之中除與腎相關以外，亦與脾胃及肝的健康息息相關；而「血瘀」及「瘀血」，也屬骨質流失的重要表徵。「因此在調理方面，中醫着重補益肝腎、健脾及活血化瘀作為治療原則，我們也會呼籲患者透過改善日常生活行為，如保持適當體重、避免菸酒、有規律運動、預防跌倒和避免過勞等。」他補充。

位元堂顧問中醫師黃嘉銳。

位元堂顧問中醫師黃嘉銳。

他又推薦4款有助健骨的中藥材給各位參考：

  • 女貞子 
    功效：滋補肝腎，用於肝腎陰虛、腰膝酸軟、骨蒸潮熱等。
  • 補骨脂 
    功效：溫腎助陽，用於腎陽不足、腰膝冷痛、腎虛作喘等。
  • 冬蟲夏草 
    功效：補腎益肺，用於腎虛精虧、腰膝酸痛等。
  • 靈芝 
    功效：補氣安神，用於虛勞氣短、維持肝功能良好、幫助血養好骨骼等。

養肝保腎湯水 (3至4人分量)

材料：生芡實20克、狗脊10克、黨參10克、杜仲10克、巴戟天10克、肉蓯蓉10克、補骨脂10克、女貞子18克、蜜棗25克
製法：先將適量瘦肉洗淨及汆水備用，所有中藥材洗淨及略浸備用，加入8至10碗清水煲至水滾，再將所有材料放入湯煲慢火煮1.5小時，最後加鹽飲用。

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桑椹杞子山渣茶 (1至2人份量)

材料：桑椹子5克、枸杞3克、山渣肉3克、蜜棗3粒
製法：將桑椹子、枸杞及山渣肉洗淨放入煲，加入3碗清水，慢火煮10至15分鐘，再按喜好加入蜜糖調味，即可飲用。

大學研發蟲草Cs4多醣蛋白納米硒(Cs4-SeNPs)專有技術，能倍速增強造骨細胞活性*。 現場更邀請聽眾試食可直接吞服的位元堂「骨盈素」口服粉劑。 講座讓公眾增加對骨質流失及骨鬆的認知，活動上又呼籲大家做DEXA骨質檢查，及早了解自己的患病風險。 講座現場有老友記分享骨鬆經歷。

要強化骨質 可選擇服含天然中藥成分保健品

如不幸骨鬆，患者也有機會獲西藥。然而要留意部分西藥含有雙膦酸鹽或雷洛昔芬，服用者或會出現如噁心、腹痛、腸胃氣脹、水腫等不同程度的副作用。因此要及早強化骨質，大家不妨選擇服用無任何已知副作用的補充品。例如位元堂「骨盈素」口服粉劑，一盒30包裝，採用香港理工大學的蟲草Cs4多醣蛋白納米硒(Cs4-SeNPs)專有科研技術，能倍速增強造骨細胞活性，臨床證實6星期有助強化骨質密度*。此為口服粉劑包裝，毋須沖水直接吞服，能快速在口腔吸收，減低被胃酸分解影響療效。產品更添加兩大專有成分，包括有機認證海藻鈣及生物活性膠原胜肽，能減少骨質流失，促進關節軟骨新生。

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活動後聽眾踴躍查詢及選購位元堂多款健骨產品。 位元堂「骨盈素」口服粉劑，一盒30包裝。

網址：https://bit.ly/49ZihES

註：*Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.

(資料由客戶提供)

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