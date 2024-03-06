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2024-03-06 11:48:52

全國兩會2024｜丁薛祥晤港區政協 讚李家超「歷史擔當」 23條要盡快立

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丁薛祥出席港澳政協委員的聯組會議(無綫新聞)

丁薛祥出席港澳政協委員的聯組會議(無綫新聞)

全國人大、政協兩會在京召開，主管港澳事務的國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，今日(6日)早上在政協禮堂出席港澳政協委員的聯組會議，歷時約1個半小時。丁薛祥與港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英、全國政協常委陳馮富珍等坐在主席台；港澳辦副主任周霽，中聯辦主任鄭雁雄等亦參與會面。據了解，丁薛祥發表近40分鐘講話，讚李家超是歷史擔當，及希望23條盡快立法。

丁薛祥出席港澳政協委員的聯組會議(無綫新聞) 丁薛祥出席港澳政協委員的聯組會議(無綫新聞) 丁薛祥出席港澳政協委員的聯組會議(無綫新聞)

梁振英：體現對港澳親切關懷 

會議由梁振英主持，指丁薛祥參加聯組討論，充分體現中央對「一國兩制」事業的高度重視，和對港澳地區全國政協委員的親切關懷，對此倍感溫暖，深受鼓舞。 

有委員會後引述丁薛祥提到23條立法有必要，要盡快完成立法，中央對特區政府施政滿意，為拼經濟和民生做了很多事；又指香港有很優勢，例如超級聯繫人的角色，又指中央對香港的信心堅定不移，香港明天會更好。

其中一名委員施榮懷表示，丁薛祥充份肯定特區政府工作，特別提到行政長官李家超所做的事「是歷史的擔當」，希望政協委員發揮作用，繼續做政府和市民之間的橋樑，支持特區政府和特首施政。施榮懷又指，感覺丁薛祥很了解和熟識香港事務，他提到香港對國家發展，一直發揮不可替代的作用，期望香港未來繼續發揮一國兩制、聯通世界的優勢，令一國兩制事業行穩致遠。 

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委員何超瓊表示，丁薛祥鼓勵港澳政協，尤其在經濟發展上要再做好一些，在融入國家發展大局中發揮好自己優勢，又提到在國際整體形勢存在不穩定因素下，政協要留意保護國家安全及捍衛國家主權。

理大校長滕錦光表示，丁薛祥指在23條立法以後，香港就可以一心一意發展經濟，提到要保持國際化特色，例如加強金融中心建設，一國兩制執行得好，香港就會發展得好。立法能保證社會更加穩定，大家就沒有那麽多要爭拗的事。

 

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