全國兩會2024｜唐英年建議放寬國家文物外借來港限制　盡快恢復深圳居民「一簽多行」

全國兩會將於北京召開，全國政協常委唐英年提交7項提案，個人提案包括放寬國家文物外借到港展覽的限制，以及促進香港旅遊業和零售業發展、「優化」粵港澳大灣區陸路過關安排、推動香港國際機場實施「一地兩檢」等。他另提交一份是有關促進香港旅遊業和零售業發展的聯名提案，獲逾140名政協委員聯名支持。

唐英年指出，目前《中華人民共和國文物保護法》有數目、展期和展品規限，因此建議內地可以為香港展出國家文物提供彈性、減少限制，以及讓香港成為中國博物館協會成員，加深香港優秀文化人才與內地頂尖行業領袖的交流。

香港與內地融合方面，唐英年建議中央放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元人民幣提升至3萬元人民幣，並開放赴港旅遊「自由行」城市和盡快恢復深圳居民來港「一簽多行」政策等。他又希望透過循序漸進方式，選擇兩至三個管制站「實行全日自由互通」，讓中港車輛按效率和開支等，自行決定過關地點。

金融範疇方面，唐英年就提出有關「深化」合格境外有限合伙人(QFLP)的安排，以及保護國家經濟發展和香港國際金融中心地位，包括建議國家為香港提供3項公開支持，加強國際投資者信心等。他亦提出一項創科範疇提案，讓香港扮演積極角色，實現技術、產業及資本的良性循環，助力國家高質量發展。