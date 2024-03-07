全國兩會2024｜旗下口腔醫院納醫療券試點　林順潮稱有助兩地醫療融合

港區全國人大代表、希瑪眼科醫療集團創辦人林順潮表示，集團旗下的深圳愛康健口腔醫院，獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的7間醫療機構之一，最快7月起可讓合資格香港長者，以醫療劵支付醫療服務費，醫院正積極籌備，培訓更多懂粵語的醫護人員，希望為市民提供便利。
在北京出席人大會議的林順潮接受香港電台訪問，被問到計劃出台後，引起香港牙醫學會反響，指是鼓勵巿民離港接受牙科服務，打擊本港業界士氣，亦擔心無完善規管保障港人權益。林順潮說，難以預估有幾多香港的長者改為選擇到深圳的醫院求診，這安排是從病人角度出發，最終決定在病人，給予多一個選擇，同時達致兩地醫療水平融合。
集團7月羅湖車站上蓋開設醫院 收費明顯較香港便宜
林順潮又指，集團預計7月在深圳羅湖車站上蓋開設醫院，距離羅湖關口步程5分鐘。醫院將提供內外科、眼科、磁力共振和急症服務等，下一階段希望提供腸鏡服務，由於內地租金和人力成本低，估計服務收費明顯較香港便宜。
林順潮說，醫院採取香港管理模式，內地法規，達致港深醫療融合，會聘請香港的資深醫療專才到醫院參與管理培訓和提供服務，舉例由內地醫生進行電腦掃瞄程序，香港醫生撰寫報告。
他又說，疫情後來港求醫的內地患者減少，希望達至雙向模式，有病人來港求醫之外，也為希望在大灣區求診的港人提供便利，同時為私家醫生提供到內地發展的機會，認為大灣區有一億人口，如果香港醫療服務可以融入大灣區，將有利本地醫療發展。
部分基層北上求醫 減輕香港公營醫療負擔
對於現時香港公營醫療人手不足，他認為從另一角度看，口岸醫院收費便宜，部分基層市民或因而北上到口岸醫院求醫，減輕香港公營醫療系統負擔。
原文刊登於 香港電台