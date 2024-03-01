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2024-03-01 16:44:27

全國兩會2024｜黃錦輝倡職業訓練機構設大灣區分校　吸引技術型人才來港

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全國兩會2024｜黃錦輝倡職業訓練機構設大灣區分校　吸引技術型人才來港(陳芷晴攝)

全國兩會2024｜黃錦輝倡職業訓練機構設大灣區分校　吸引技術型人才來港(陳芷晴攝)

全國兩會下周在北京召開，全國政協委員黃錦輝提交6項提案，個人提案包括内地學生應考香港中學文憑試(DSE)、深港共建「藍色糧倉」、大灣區職業教育、大灣區固體廢物共同治理及民辦高校碩士課程的發展。聯合提案就有嶺南中醫藥文化傳承。

黃錦輝在傳媒茶聚上分享提案，建議香港的職業訓練機構在大灣區設立分校，擴大學歷互認和非本地畢業生留港計劃的範圍，吸引更多技術型人才來港就業。他解釋香港目前除了高端人才，中端職業人手方面也出現缺口，包括資訊科技、機電工程、建造、航空等行業，而香港要發展為國際創科中心，必須培訓技術型人才以應付長期需求。

另外，黃錦輝建議制訂措施，便利DSE內地考生。他提到目前内地提供的DSE課程供不應求、缺乏有資格教授課程的教師、部分科目不能在内地進行考試等。黃錦輝在提案建議通過在内地開辦更多DSE學校和課程、開辦正規DSE師資培訓以及爭取所有DSE科目可在內地開考等。他認為讓內地學生能夠方便地參加DSE，有利於香港的優質教育資源和制度，與國家教育體系連結。

建議「共同治理」固體廢物

為推動固體廢物處理，大灣區9個内地城市均為「無廢城市」試點，均設有生活垃圾焚化爐。不過，隨著強制垃圾分類的效益提升，將會減少生活垃圾總量，可能導致焚化爐面臨焚燒量不足的問題。但與此同時，香港的生活垃圾焚化發電設施尚未完成，如能與大灣區城市合作，可以更有效處理生活垃圾。黃錦輝建議大灣區城市共同建設和營運先進的垃圾焚化廠，通過先進技術將廢物轉化為可再生能源，推進固體廢物的共同治理。

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