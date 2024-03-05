兩車相撞後司機大老山公路上傾賠償 貨車撞飛二人 一死一傷

沙田大老山公路發生奪命交通意外，釀一死一傷。一輛私家車與一輛的士相撞後停在馬路中間，兩名司機下車檢查車輛及商討賠償事宜，惟尾隨一輛10噸重貨車從後駛至，疑收掣不及撞向兩人。兩司機重傷倒地，私家車司機送院搶救後傷重不治。涉事男貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，以及危險駕駛引致他人死亡被捕。 事發在昨晨10時38分，現場為沙田大老山公路近碧濤花園。一輛私家車與一輛的士在上址相撞後停在中線，兩名司機落車檢查車輛狀況及商議賠償，不料一輛10噸重且載有貨物的貨車從後駛至，懷疑收掣不及，將兩人撞飛，雙雙傷重倒地。

從網上流傳的片段可見，當兩名司機見貨車駛至時，欲馬上走避，但貨車收掣不及，站在私家車與的士間的二人慘成「人肉三文治」遭直撞。意外後，私家車被撞至打「白鴿轉」，車頭呈逆線停在左邊路肩，的士車尾嚴重凹陷。 53歲的的士司機頭部嚴重受傷，清醒送往威爾斯親王醫院救治；68歲私家車司機同樣頭部嚴重受傷，送院搶救後延至上午11時38分不治。涉事58歲男貨車司機同告受傷並送院治理，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，以及危險駕駛引致他人死亡被捕。