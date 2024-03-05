公屋入息限額擬平均上調2.1%　資產限額擬上調3%

房委會完成檢討公屋入息和資產限額，建議2024至25年度公屋入息限額平均上調2.1%，至於資產限額則上調3%。
根據房委會提交予立法會房屋事務委員會的文件，公屋入息限額方面，根據既定機制計算的下年度入息限額，1人和4人家庭的入息限額會低於現行的限額。但經考慮目前經濟狀況，建議凍結1人和4人家庭的入息限額水平，分別是12,940元及30,950元。2人家庭入息限額則上調0.9%至19,730元，3人家庭入息限額上調1.4%至24,740元，5人和6人家庭分別上調1.5%(37,740元)和4.4%(44,620元)，7人或以上家庭就上調3.1%至48,970元。
資產限額上調3%
不論家庭成員人數，公屋資產限額劃一上調3%，以1人家庭為例，由278,000元上調至286,000元；2人家庭由376,000元上調至387,000元；3人家庭由490,000元上調至505,000元。預計約有154,600個私人樓宇非業主戶（佔私人樓宇非業主戶總數的28.4%）會符合入息資格，數字包括了現已申請公屋的住戶，以及符合入息限額但不符合其他申請公屋資格的住戶，例如資產限額、在本港擁有住宅物業及居港年期等。入息限額及資產限額調整將在本月22日交由房委會資助房屋小組委員會考慮。