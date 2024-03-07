公屋平均輪候時間升至5.8年 房委會︰2023年產量近年最低

公屋去年第4季平均輪候時間，上升0.2年，至5.8年，長者一人申請者平均輪候時間亦微升0.1年，至4年。房委會解釋，主要因去年是近年公屋產量最低的一年，而2023年首三季可供編配單位數目偏低的影響，會持續在之後數個季度的平均輪候時間反映；強調公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，並有信心公屋綜合輪候時間在2026至27年度能回落至4.5年。
房委會指，去年第四季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5,800宗，較上一次公布的約3,500宗增約66%，但今次公布的最新公屋平均輪候時間不能反映有關成績。房委會指出，去年獲安置的1.37萬宗一般申請中，94%涉及翻新公屋單位，這些翻新單位大多位於市區或擴展市區，相關申請者的輪候時間一般較長。
另外，2022年9月「精進建築有限公司」在秀茂坪安達臣道房協地盤發生天秤倒塌意外，工程要停工而致延誤。精進建築指，意外後，政府暫停全港地盤使用天秤，導致公屋工程出現延誤，集團於復工後盡力追上進度，爭取盡快將公屋單位交付房委會。
其他延誤項目方面，葵青麗瑤邨的入伙日期，由去年第三季延至第四季；大埔富蝶邨由去年第四季延至今年第一季入伙，進而推高整體公屋平均輪候時間。
房委會表示，本年度在屯門、東涌及新界北，以及下年度在觀塘、古洞北、粉嶺北、上水等均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年初陸續落成，整體公屋供應會顯著增加。