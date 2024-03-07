公屋平均輪候時間升至5.8年 房委會︰2023年產量近年最低

公屋去年第4季平均輪候時間，上升0.2年，至5.8年，長者一人申請者平均輪候時間亦微升0.1年，至4年。房委會解釋，主要因去年是近年公屋產量最低的一年，而2023年首三季可供編配單位數目偏低的影響，會持續在之後數個季度的平均輪候時間反映；強調公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，並有信心公屋綜合輪候時間在2026至27年度能回落至4.5年。

房委會指，去年第四季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5,800宗，較上一次公布的約3,500宗增約66%，但今次公布的最新公屋平均輪候時間不能反映有關成績。房委會指出，去年獲安置的1.37萬宗一般申請中，94%涉及翻新公屋單位，這些翻新單位大多位於市區或擴展市區，相關申請者的輪候時間一般較長。