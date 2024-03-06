公屋平均輪候時間升至5.8年　指因去年是近年公屋產量最低的一年

公屋去年第4季平均輪候時間，上升0.2年至5.8年，長者一人申請者平均輪候時間亦微升0.1年至4年。房委會解釋，主要是因去年是近年公屋產量最低的一年。房委會表示公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，有信心公屋綜合輪候時間在2026至27年度能回落至4.5年。
房委會表示，去年第4季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5,800宗，較上一次公布的約3,500宗增約66%，但今次公布的最新公屋平均輪候時間不能反映有關成績。房委會指出，去年獲安置的1.37萬宗一般申請中，94%涉及翻新公屋單位，而相關輪候時間一般較長。
部分公屋項目延誤
另外，由於在2022年9月，「精進建築有限公司」在秀茂坪安達臣道房協地盤發生天秤倒塌意外，工程要停工而導致延誤。其他延誤項目方面，葵青麗瑤邨的入伙日期，由去年第3季延至第4季；大埔富蝶邨由去年第4季延至今年第1季入伙。
房委會表示，本年度在屯門、東涌及新界北，以及在下年度在觀塘、古洞北、粉嶺北、上水等均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年初陸續落成，整體公屋供應會顯著增加。
精進建築：爭取盡快交付
精進建築回應傳媒查詢指，對於前年安達臣道發生意外後，政府暫停全港地盤使用天秤，導致公屋工程出現延誤，我們表示遺憾，並於復工後盡力追上進度，爭取盡快將公屋單位交付房委會。
集團目前以大判身份為房屋委員會興建四個公屋項目，涉及約13,000個單位。我們一直盡最大努力，爭取按照合約要求，準時完成工程，亦已全面更新我們的工作流程，要求建築團隊嚴格遵守安全標準，提升地盤工友及專業團隊的安全意識，減低潛在風險。