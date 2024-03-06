公屋平均輪候時間升至5.8年　指因去年是近年公屋產量最低的一年

公屋去年第4季平均輪候時間，上升0.2年至5.8年，長者一人申請者平均輪候時間亦微升0.1年至4年。房委會解釋，主要是因去年是近年公屋產量最低的一年。房委會表示公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，有信心公屋綜合輪候時間在2026至27年度能回落至4.5年。

房委會表示，去年第4季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5,800宗，較上一次公布的約3,500宗增約66%，但今次公布的最新公屋平均輪候時間不能反映有關成績。房委會指出，去年獲安置的1.37萬宗一般申請中，94%涉及翻新公屋單位，而相關輪候時間一般較長。