北都交椅洲人工島發展　梁振英倡當局「睇數」決定

全國政協副主席、前行政長官梁振英接受《明報》專訪表示，香港仍有大量獨特優勢，問題是怎樣去發揮，又指現時的政治條件，「比香港回歸之後任何一個時期都要好」。他特別提到香港要提升航運中心地位，要將航運業提升至「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣、租賃、融資、保險、註冊登記，以及相關法律服務。

質疑粵車南下交錯運輸局負責

梁振英又質疑，「粵車南下」政策交錯給運輸及物流局負責，認為屬經濟發展問題，但運輸局工作是確保香港不要塞車。他又指，本港旅遊業需更完整規劃，不應局限於討論興建多少酒店及旅遊景點，而是整體發展策略。

梁振英亦提到，高端旅遊才是出路。他建議香港應針對高端旅客更具體規劃，強調並非要排除旅行團、即日來回客，但亦應「有個重點」。他認為，西九文化區、博物館、戲曲中心等均是發展高端旅遊的條件，而本港的時尚城市形象更屬「在新加坡也未必看到」的優勢，本港在商品如時裝方面仍有引領潮流作用，「好多旅客來香港就是看中環出出入入的人穿甚麼衫、著甚麼鞋、怎樣化妝」。