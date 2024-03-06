區議會選舉2023｜宋芝齡開支灣仔區5人最多 花2580元買名牌Polo戰衣

去年底舉行的區議會選舉，候選人申報開支曝光。競選情況最為激烈的灣仔區，落敗的自由黨宋芝齡選舉開支於5名參選者中總額最大，合共花費約60.19萬元。其中，她在選舉期間的兩件同款白色宣傳戰衣是自美國名牌「Polo Ralph Lauren」，共盛惠2,580元，連同加工印字費合共價值3,080元。
宋芝齡開支總額為601,908元，其次為成功連任的獨立人士李碧儀，開支為579,283元；新民黨黃守東的選舉開支總額為540,515元；當選的民建聯穆家駿開支總額為347,970元；獨立人士李文偉的總額為163,772元。
申報資料顯示，身為藝人的宋芝齡獲自由黨捐贈現金、貨品及服務，價值共約17.1萬元，選舉廣告開支涉及約25.5萬元。宋芝齡亦有向Meta共支付2,200元，換取Facebook帖文更多曝光。她每天穿著拉票的白色Polo戰衣，購自美國名牌「Polo Ralph Lauren」，一件價值1,290元，她共購買兩件共2,580元。宋芝齡又在兩件衫上印上「宋芝齡」、「自由黨」等宣傳字眼，連同印字費，兩件共值3,080元。
黃守東團隊14次違泊罰4480元 印2萬張「掌心雷」
至於新民黨黃守東的申報書顯示，其團隊車輛在選舉期間多次被抄牌，運輸開支中有14次街站違泊罰款紀錄，合共4,480元。他獲新民黨捐贈33.8萬元，選舉廣告開支佔約29.3萬，其中一樣單據列明印製2萬張「掌心雷」，根據開支列表，是7厘米乘7厘米的小型宣傳卡，開支1,700元，屬於他人捐贈。