區議會選舉2023｜宋芝齡開支灣仔區5人最多 花2580元買名牌Polo戰衣

競選情況最為激烈的灣仔區，落敗的自由黨宋芝齡選舉開支於5名參選者中總額最大，合共花費約60.19萬元。其中，她在選舉期間的兩件同款白色宣傳戰衣是自美國名牌「Polo Ralph Lauren」，共盛惠2,580元，連同加工印字費合共價值3,080元。

去年底舉行的區議會選舉，候選人申報開支曝光。競選情況最為激烈的灣仔區，落敗的自由黨宋芝齡選舉開支於5名參選者中總額最大，合共花費約60.19萬元。其中，她在選舉期間的兩件同款白色宣傳戰衣是自美國名牌「Polo Ralph Lauren」，共盛惠2,580元，連同加工印字費合共價值3,080元。

宋芝齡開支總額為601,908元，其次為成功連任的獨立人士李碧儀，開支為579,283元；新民黨黃守東的選舉開支總額為540,515元；當選的民建聯穆家駿開支總額為347,970元；獨立人士李文偉的總額為163,772元。