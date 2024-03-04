反駁「香港玩完論」　馬時亨：若能維持7大特徵必再興盛

前「中國大好友」、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇早前撰文表示「香港已玩完」的言論，惹來社會極大迴響。前商務及經濟發展局局長、香港大學經管學院名譽教授馬時亨，聯同馮國經馮國綸基金經濟學教授、香港大學經管學院副院長(對外事務)鄧希煒在報章撰文，再度反駁「香港玩完」的說法，指香港如可以維持7個特徵，加上政府招商引資及人才政策能成功，香港經濟必再度興盛。

指香港人才庫 質量 超勝內地主要城市 文章認為該7個特徵包括：

保持金融穩定，並強化股市、債巿、銀行、保險及資產管理5大金融中心支柱

維持司法獨立及國際化的普通法法律體制

保持廉潔高效的政府

保持資本和人員的自由流動

維持訊息自由流通的互聯網

繼續發展優良高質的普及基礎及高等教育，及

構建多元的海外專業人才庫 馬時亨與鄧希煒說，原本對一些表面、不盡不實、以標題增加流量的文章不想作太多回應，但當愈來愈多人討論香港金融經濟前景，反映對香港經濟未來的信心動搖，認為「真理愈辯愈明」，因此列出7個香港必須保持甚至加強的特色和優勢，從而維持其國際金融及各類經濟中心的地位。