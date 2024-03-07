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2024-03-07 04:31:49
日報

大叔涉強迫女泳客合照 傳淺水灣發生 網民︰應報警處理

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性騷擾 非禮 女泳客 強迫合照 性騷擾 非禮 女泳客 強迫合照 性騷擾 非禮 女泳客 強迫合照 性騷擾 非禮 女泳客 強迫合照

網上瘋傳一段外籍女泳客疑遭疑似遊客強迫「搭膊頭」合照影片。有網民聲稱短片於淺水灣泳灘拍攝，短片可見，一名穿比堅尼外籍女子在沙灘上曬日光浴，期間有4名胸前掛上證件套、穿西裝外套男子走近，當中兩人無視女泳客婉拒，不單強行合照，短片可見其中一人將手搭在女子肩膊上，另一人觸及對方背部。大批網民怒斥「性騷擾」，要求報警處理。

有網民前日(5日)在社交平台上傳一段片段，題為「香港淺水灣海灘這位大爺是想和外國美女合影還是乘機卡油(揩油)」，之後在多個社交平台瘋傳。片長約24秒，一名穿比堅尼外籍女泳客當時坐在沙灘上，一名光頭大叔半蹲下將手搭在女子肩膊，對方即將其手撥開，但大叔仍再次將手搭在對方肩上，其間出現兩名男子，當中一名持手機的大叔對著兩人拍照。光頭大叔將手放下時，女子縮一縮肩似感討厭；光頭大叔合影後不忘轉身面露笑容，用手指擺出拍照動作。之後另一名男子想「照辦煮碗」，女泳客唯移後兼伸手拒絕，更面露不悅之色，但該名男子未有死心，蹲下出手觸及女方背部，似再要求合照。片中有旁白指：「香港淺水灣海灘，這個大爺想找這個老外(女子)一起拍照，可以看得出這個大爺是趁機卡(揩)老外的油，老外有點不情願，我們看下一個，又來一個，又來一個，旁邊又來了一個大爺，又想趁機卡(揩)這老外的油啊！」

網民︰呢個就真係性騷擾

大批網民看過影片後均直斥大爺的行為屬公然非禮，是性騷擾，要求報警處理：「呢個就真係性騷擾啦」、「哇，報警啦」、「仲可以有幾無耻」、「睇得出個鬼妹唔鍾意，點解可以夾硬嚟」、「一巴升過去先啱」，亦有人質疑「為甚麼拍攝者不上前阻止，幫外籍人士脫險？」亦有內地網民大罵片中的大爺「素質低」、「丟人」！

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