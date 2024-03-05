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2024-03-05 04:30:26
日報

女性性別定型損心理健康 學者倡推性別平等教育

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性別平等

學者倡加強性別教育，同時推動不同性別參與家務分工。

周五是3.8婦女節，港大有調查發現，香港各項性別平等意識高於全球的平均數值，惟男女之間看法有明顯差別，男性傾向高估女性在社會上獲取及控制資源的容易度。就未來社會發展，90.2%受訪者人認同應於所有領域更尊重女性權利，略低於全球(91%)。調查團隊指，女性愈能放下傳統性別角色枷鎖，包括生理健康、心理健康、社交關係及對社會環境的滿意度會較好。

港大社會工作及社會行政學系教授陳凱欣及其團隊，於1至2月網上調查1,287人，男女比例分別為47%及53%。43%教育程度為學士或以上。團隊指，參考聯合國婦女署性別平等態度研究的數據，香港各項性別平等意識都高於全球平均值。就獲取及掌控資源方面，如優質教育、個人財產、個人生活、家中及公共場所安全等，男女的看法則有顯著差異，男性傾向高估女性在社會上獲取及控制上述資源的容易程度。如77.6%香港受訪者認為女性「容易」獲優質教育，高於國際平均參考值56%；男性(84.4%)較女性(84.4%)認為女性易接受優質教育。69.2%人認為女士極能夠掌控自己生活，同樣男性(75.6%)亦較女士(63.9%)認同此看法。

就未來的社會發展，大部分人認同應於所有領域更尊重女性權利，包括女性於政治、商業及高等教育等領域，惟香港整體認同比率(90.2%)略低於全球(91%)，而男女對上述看法也有差異，男性並未如女性重視上述主張。

團隊指，社會應推動性別平等教育，減少傳統性別定型的負面影響，以改善婦女心理健康及生活質素；提供託兒服務，安頓被照顧者的需要，讓婦女從傳統性別分工的照顧責任中釋放，讓其可專心投入活動；締造婦女友善工作間，政府可帶頭或立法制定對照顧者友善的工作環境和措施，如設立生理假、照顧假期、母乳餵哺間、為照顧者提供彈性上班時間等安排。

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