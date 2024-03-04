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2024-03-04 11:30:47

房署「半租」優惠完結變相「加租」　全港近百吉舖沙田深水埗重災

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油塘「大本型」出現多家店舖招租。(蘇文傑攝)

油塘「大本型」出現多家店舖招租。(蘇文傑攝)

房屋署商戶「半租」優惠去年底結束，約2,700個零售舖回復「原價」租金，變相加租一倍。而由於市價回落，推算2018年首3季簽約的租戶最新租金或高於新租戶的40%至60%。房屋署資料顯示，截至3月1日，房署屋邨有97個舖位或檔位招租，其中沙田和深水埗區「吉舖」為重災區，新春期間房委會商場「大本型」亦至少有21個「吉舖」。房委會商業樓宇小組主席劉詩韻表示，房署租金較市價相宜，需時觀察商戶反應，料不會有結業潮。至於收到約20個房署租戶求助的觀塘區議員龐智笙，則冀房署以最新市值重定租金。

記者︰曾偉龍

房委會2019年10月起向轄下合資格的零售、工廠大廈單位和非住宅租戶提供50%租金寬減，更於2020年4月起擴大至75%寬減，去年中寬減額度回到50%，並於去年底結束。房委會去年估計，租金寬減措施預計惠及房委會轄下約8,200個非住宅租戶或暫准證持有人，涉及約2,700個零售單位和約1,230個工廠大廈單位等。

房委會租戶若於租金寬減期間約滿，仍可以暫准證繼續經營，按原來租金水平計算租金寬減。半額租金優惠於去年底結束，商戶變相即時加租一倍，回復原租約租金水平，意味即使市值租金下跌，未更新租約的租戶仍要繳交「原價」租金。

 

房屋署2月回覆指，油塘「大本型」出租率接近90%。(蘇文傑攝)

房屋署2月回覆指，油塘「大本日

租金指數較寬減前跌40%

假設房署租戶租約期為兩年，參考中原經紀人指數（商舖）租金指數，租金寬減實施前兩年（2017年10月至2019年9月）的平均租金指數為53.58，較今年2月19日指數（42.57）已高出約26%。而租金指數於2018年5月28日達到期內最高的68.18，高於2月19日水平約60%。而2018年首3季大部分時間指數達到60，意即於該段期間釐定的新租約，現時租金水平可較新租戶高出逾40%。

《am730》記者2月中巡查房委會油塘「大本型」商場，統計8層商場至少有21個舖號共約2,470平方米面積正在招租，佔2.3萬平方米總出租面積逾10%，並有數個商戶即將租約期滿搬遷。

 

油塘「大本型」商場。(蘇文傑攝)

油塘「大本型」商場。(蘇文傑攝)

全港97空舖沙田深水埗最多

房署資料顯示，至3月1日共有97個空置舖位或檔位招租，其中沙田及深水埗區是重災區，沙田水泉澳邨有7個空舖，涉及衣服鞋襪、電腦及配件、眼鏡和餐廳及粥麵等民生服務，沙田博康街市亦有7個空置攤位。沙田欣安商場(第二期)亦有5個空置舖位，涉及超級市場、製餅店和衣服鞋襪等。深水埗白田商場和麗翠商場各有5個空舖，涉及水電修理、製餅店和餐廳及粥麵等。

觀塘區議員龐智笙表示，收到約20個來自各區的房署商戶求助，包括屋邨酒樓和麵包店，因無法負擔回復「原價」租金，或需無奈結業。他表示，零售業市道不佳是全港問題，但若租戶於2017或2018年間簽訂租約，「以當時市況嘅租金（交租），會比隔籬新租嘅舖（租金）高好多」，促請房署考慮為有關租戶以最新市況重新估價，讓民生商舖可以延續經營，並憂慮商舖招租需時，丟空舖位反令房委會財政損失更多。

劉詩韻指需時觀望租戶反應

房委會商業樓宇小組主席劉詩韻表示，過去數年房署商戶有75%或50%的大額租金寬減，現時需面對現實，而零售商戶租金水平近年一直有輕微回落，而房署重視服務居民的民生舖，租金亦較私人市場相宜，料不會有大量店舖結業。但她承認，今年上半年是「混亂期」，商戶一般不會在新春前結業，故需數月時間觀望租戶對回復租金「原價」的真實反應，但房署不會把租金「殺得太低」，亦需要考慮房委會財政。

房署2月時覆稱，房署一般會於有關商舖租約屆滿時重新評估市值租金，而現時轄下零售設施現時整體出租率逾97%，其中「大本型」出租率接近90%，房委會今年暫有30個涉及餐飲和各式零售服務的商業單位退租，涉及零售市道、經濟情況、個別商戶的商業考慮及營商策略等原因。

房署屋邨空置情況(截至3月1日)

房署屋邨 / 空置數量

沙田水泉澳邨 / 7個

沙田博康邨博康街市 / 7個

沙田欣安邨欣安商場(第二期) / 5個

深水埗麗翠苑麗翠商場 / 5個

深水埗區白田邨白田商場 / 5個

長沙灣蘇屋邨及蘇屋商場 / 5個

黃大仙啟鑽苑(第一期) 啟鑽商場 / 4個

葵涌商場 / 3個

葵盛西邨商場街市 / 3個

資料來源︰房屋署

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