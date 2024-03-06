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2024-03-06 17:40:21

抖音瘋傳片段　淺水灣大叔強搭外籍泳裝女膊頭合照　網民促報警 (有片)

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網上熱話｜淺水灣外籍泳裝女被「大爺」連番「鹹豬手」強迫合照。(網片截圖)

網上熱話｜淺水灣外籍泳裝女被「大爺」連番「鹹豬手」強迫合照。(網片截圖)

疑似有旅客在淺水灣強迫外籍泳裝女合照的影片在網上瘋傳！有網民昨日（5日）晚上在抖音上載一段聲稱在香港淺水灣拍攝到的影片，顯示一名身穿泳裝的外籍女子，曬太陽期間遭一班中年大叔連番「鹹豬手」，強迫合照之餘還要搭肩摸背，其中一名大叔更是「笑呵呵」地離開，惹來大批網民怒斥「性騷擾」，要求報警處理。

淺水灣外籍泳裝女遭「鹹豬手」過程逐格睇

大叔上前強迫合照。(網片截圖) 外籍泳裝女撥開對方的手。(網片截圖) 大叔懶理強迫搭肩合照。(網片截圖) 大叔笑呵呵地起身離開。(網片截圖) 大叔笑呵呵地起身離開。(網片截圖) 另一大叔上前強迫合照。(網片截圖) 女子伸手拒絕。(網片截圖) 大叔不理女子要求，照樣上前合照。(網片截圖) 另一大叔上前強迫合照。(網片截圖)

外籍女伸手拒絕無用

該影片昨晚先在抖音上傳，其後流傳到各大社交平台，拍片人士聲稱影片是在香港淺水灣拍攝，並用普通話作為旁白敘述事件經過，內容大致質疑有「大爺」和「外國美女」合照時趁機揩油。影片中，一名外籍女子身穿三點式泳裝，隻身坐在沙灘上曬太陽時，旁邊有多名身穿黑衣長褲、頸掛卡套疑似遊客的大叔上前要與外籍泳裝女子合照，就算女子一度伸手拒絕，更撥開對方的手，惟疑似遊客的大叔懶得理會，強迫搭肩合影，事後笑呵呵地離開，接著輪到另一位中年男子同樣懶理外籍女子的意願，上前半蹲下伸手摸向女子的背部，強迫合照。

旁白表示：「香港淺水灣海灘，這個大爺想找這個老外(女子)一起拍照，可以看得出這個大爺是趁機卡(揩)老外的油，老外有點不情願，我們看下一個，又來一個，又來一個，旁邊又來了一個大爺，又想趁機卡(揩)這老外的油啊！可以看得出老外也是一臉無奈。」

網民斥性騷擾促報警

大批網民看過影片後均直斥大爺的行為屬公然非禮，是性騷擾，要求報警處理：「呢個就真係性騷擾」、「哇，報警啦」、「正X街！迫影合照已經夠X街，仲要摸要掂住」、「仲可以有幾無耻」、「睇得出個鬼妹唔鍾意，點解可以夾硬嚟」、「一巴升(昇)過去先啱」，亦有人質疑「為什麼拍攝者不上前阻止，幫外籍人士脫險？」亦有內地網民大罵片中的大爺「素質(質素)低」、「丟人」！

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