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2024-03-07 04:31:52
日報

擬修例按攝錄影像提控 賦權食環署移除阻街物

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阻街

當局擬修例賦權食環署更大權力處理阻街物品。

為更有效打擊店舖阻街，當局建議訂立新條文，賦權食環署就店舖非法擴展營業範圍並在公眾地方造成阻礙，除可發出定額罰款通知書或檢控外，如店舖拒絕在指定時間內移除阻街物品，食環署可獲賦權獨立移除阻街物品；若屬易腐爛物品例如鮮果或蔬菜等，更可立即處置，毋須貯存於凍倉等待認領。當局又建議賦權食環署，職員除可親身在現場執法，亦可根據署方的攝錄機所擷取的影像或影片，就店舖阻街的違法行為要求涉事店舖出示商業登記證，並發出定額罰款通知書或檢控。

當局亦計劃修例處理雜物霸佔後巷等問題，包括調高妨礙垃圾清掃的罰則，最高罰款由5,000元和每日50元，提高至1萬元和每日300元。當局亦計劃張貼「移走障礙物通知書」後，4小時內移除物品的限期縮短至半小時。至於非法張貼海報，當局建議提高最高罰款至2.5萬元和每日450元。

另外，當局建議修例處理樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等問題，即使業主或佔用人不同意政府人員進入單位調查，政府人員可發出通知書，在預約時間進入單位，任何人不遵從通知書即屬違法。政府亦可向法庭申請命令，要求相關人士在限期內處理問題，如不遵從可判罰款5萬元及每日600元。當局亦建議賦權政府人員，如佔用人未在限期內處理問題，可移走物品。

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