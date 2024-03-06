政府擬修例　賦權食環署人員移除店舖阻街物品

政府計劃修例進一步打擊店舖阻街，賦權食環署人員移除阻街物品。當局亦建議賦權食環署，除了親身現場執法，可根據署方擷取的影像，要求阻街店鋪出示商業登記證，並發出定額罰款通知書或檢控。

政府早前將店舖阻街定額罰款由1,500元，提高至6,000元，並將法庭可判最高罰款由5,000元提升至2.5萬元。當局在提交立法會的文件中指，認為阻街情況有改善，食環署每月發出的定額罰款通知書在過去3個月減少約80%，由平均每月500多張減至110多張。當局認為可觀察情況，適時再檢視罰則。