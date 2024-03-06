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2024-03-06 18:12:04

政府擬修例　賦權食環署人員移除店舖阻街物品

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政府擬修例　賦權食環署人員移除店舖阻街物品

政府擬修例　賦權食環署人員移除店舖阻街物品

政府計劃修例進一步打擊店舖阻街，賦權食環署人員移除阻街物品。當局亦建議賦權食環署，除了親身現場執法，可根據署方擷取的影像，要求阻街店鋪出示商業登記證，並發出定額罰款通知書或檢控。 

政府早前將店舖阻街定額罰款由1,500元，提高至6,000元，並將法庭可判最高罰款由5,000元提升至2.5萬元。當局在提交立法會的文件中指，認為阻街情況有改善，食環署每月發出的定額罰款通知書在過去3個月減少約80%，由平均每月500多張減至110多張。當局認為可觀察情況，適時再檢視罰則。

擬修例處理後巷雜物

當局亦計劃修例處理雜物霸佔後巷等公眾地方的問題，調高妨礙垃圾清掃的罰則，最高罰款由5,000元和每日50元，提高至1萬元和每日300元。當局計劃張貼「移走障礙物通知書」後，將4小時內移除物品的限期縮短至半小時。至於非法張貼海報，當局建議提高最高罰款，由1萬元和每日300元，提高至2.5萬元和每日450元。

另外，當局建議修例處理樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等問題，即使業主或佔用人不同意政府人員進入單位調查，政府人員可發出通知書，在預約時間進入單位，任何人不遵從通知書即屬違法。政府亦可向法庭申請命令，要求相關人士在限期內處理問題，如不遵從可判罰款5萬元及每日600元。當局亦建議賦權政府人員，如佔用人未在限期內處理問題，可移走物品。

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