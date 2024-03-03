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2024-03-03 14:00:34

政府擬每月辦煙火無人機匯演　陳茂波：維港具獨特吸引力不憂被抄襲｜財政預算案2024

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陳茂波指維港具獨得吸引力，不擔心被其他地方抄襲。(資料圖片／陳奕釗攝)

陳茂波指維港具獨得吸引力，不擔心被其他地方抄襲。(資料圖片／陳奕釗攝)

《財政預算案》提到政府將推動不同盛事活動和主題式年會在港舉行，塑造成營商和旅遊首選目的地的品牌，旅發局將每月在維多利亞港舉辦煙火和無人機表演。 財政司司長陳茂波相信，維港作為一個漂亮的港口和背景、具獨特吸引力，不擔心會被其他地方抄襲。

本港經濟主要動力包括出口、消費和投資。(資料圖片／林靄怡攝) 政府擬每個月在維港舉行煙火和無人機匯演。(資料圖片／蘇文傑攝) 陳茂波認為，以下調股票交易印花稅刺激市場不科學。(資料圖片／林靄怡攝) 政府擬每個月在維港舉行煙火和無人機匯演。(資料圖片／陳奕釗攝) 政府相信推動旅遊有助推動多個行業。(資料圖片／陳奕釗攝)

推動旅遊可帶動不同行業

陳茂波在一個電視節目表示，煙火和無人機匯演每季都會有不同主題，幻彩詠香江亦會重新設計，加上表演會配合餐飲和零售等其他方面配套，相信可以吸引高質量旅客。不過，政府因應公共財政狀況而要調整基建工程次序，包括駁通海濱長廊。陳茂波指可以吸引旅客享受和港人也喜歡去的海濱，「呢啲梗係排先。」

面對千億財赤，加上面對地緣政治格局變化、海外需求減弱，陳茂波表示本港原先的經濟主要動力來自出口、消費和投資，現時消費已變成經濟重要把手，又指旅遊收益雖然只佔本地生產總值3.6%，但推動旅遊可同時帶動餐飲、運輸等多個行業的就業。他又指，希望透過旅遊業讓更多人來，同時推廣香港品牌。

減股票印花稅刺激市場不科學

政府去年下調股票交易印花稅，陳茂波認為藉此刺激市場並不科學，因去年股市低迷主要涉及地緣政治、打壓中國和高息環境等。他指，本港會繼續落實優化上市機制，加大開拓中東等市場。

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